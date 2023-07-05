【歐洲科學院院士】中大秦嶺及于君教授獲歐洲科學院外籍院士　兩人分別專注骨科及腸胃研究

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中大醫學院兩名學者秦嶺及于君，於今年膺選為歐洲科學院外籍院士，以嘉許他們在其學術領域的傑出成就和非凡貢獻。

中大醫學院助理院長（內地事務）暨卓敏矯形外科及創傷學教授秦嶺，自1994年加入中大以來，致力於骨科疾病研究。他目前擔任中大深港創新研究院（福田）院長和骨關節肌肉研究實驗室主管。秦除了推動對骨代謝異常疾病及骨關節肌肉損傷的診斷、預防和治療的研究，亦研發可生物分解的物料應用於骨科手術。

中大醫學院助理院長（內地事務）暨卓敏內科及藥物治療學教授于君，於2005年加入中大醫學院，現為消化疾病研究國家重點實驗室﹙香港中文大學﹚及中大消化疾病研究所主任。多年來，于教授積極參與腸胃學研究，為消化系統腫瘤分子機制、腸道微生態、脂肪肝、腫瘤分子標誌物和抗腫瘤治療靶點等基礎和轉化研究作出了重要貢獻。

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責任編輯：陳展棋