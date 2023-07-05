【歐洲科學院院士】劉澤星獲歐洲科學院院士　 病理學系教授麥德華奪腫瘤免疫學界大獎

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港大醫學院三名教授分別獲得醫學界榮譽。其中臨床醫學學院病理學系名譽教授麥德華，獲得美國癌症研究所頒發的2023年威廉 ‧ 科利獎。以表彰其在基礎及腫瘤免疫學領域的傑出貢獻。至於港大醫學院院長、風濕及臨床免疫學講座教授劉澤星，獲選為歐洲科學院院士。

麥德華的研究包括發現T細胞受體，是免疫學的重大發現。此獎項為腫瘤免疫學界頂級大獎，每年只有一位得獎者。威廉 ‧ 科利獎 (William B. Coley Award) 成立於1975 年，以紀念腫瘤免疫治療先驅威廉 ‧ 科利博士。此獎項由美國癌症研究所負責評審，每年一度授予在基礎免疫和腫瘤免疫學領域的世界領先科學家。

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港大醫學院院長、於崇光基金教授（風濕及臨床免疫學）及風濕及臨床免疫學講座教授劉澤星，獲選為歐洲科學院院士，以嘉許其在風濕病學領域上持久的傑出成就。劉教授將於2023年10月年度大會時，正式加入歐洲科學院。

至於港大醫學院生物醫學學院、鄧鉅明伉儷基金教授（分子遺傳學）及生物化學講座教授謝賞恩，獲選為歐洲分子生物組織 (EMBO) 外籍會士，以表揚其在生物醫學領域上的卓越學術成就。EMBO由超過2,000位來自歐洲及全球的頂尖生命科學家組成，當中91位是諾貝爾獎得主，謝是首位獲得此殊榮的香港人。

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責任編輯：陳展棋