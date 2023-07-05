【追討款項】涉瞞利益欺詐學校款項　法團校董事入稟向前教師追討逾310萬

觀塘梁式芝書院前教師經營4間工程公司，其公司早前就學校翻新設施項目中標獲判工程，前教師涉隱瞞利益詐騙學校款項，早前於區域法院承認盜竊及使用虛假文書副本等共18項控罪，被判囚46個月。涉事學校法團董事會日前入稟高等法院，向涉案前教師及其經營的4間工程公司追討被挪用逾310萬元，並要求法庭聲明前教師以信託形式持有有關款項。



原告梁式芝書院法團校董會；答辯人梁式芝書院前教師蔣怡興、其經營的4間工程公司偉記水電工程、偉達傢俱裝修工程及兩間均名為信永工程公司。

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入稟狀指，答辯人蔣怡興涉欺騙校方及違反作為僱員的授信責任，不當地從原告轉帳逾310.6萬元款項予答辯人，蔣因此於早前在區域法院承認1盜竊、使用虛假文書副本及代理人意圖欺騙其主事人而使用文書共18項控罪。

原告現向答辯人追討被挪用款項逾310.6萬元，以及要求答辯人就被挪用款項交代帳目，提供資料以作追蹤被挪用之款項，並要求法庭聲明，答辯人以信託形式持有該筆被挪用之款項，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧