【失戀後遺症】姜麗文患情緒病3度想輕生 靠音樂走出陰霾︰當抑鬱症是前男友  

▲ Lesley在情緒最低落時，曾3度萌生自毀念頭。

姜麗文（Lesley）上月發表新歌《I AM WOMAN》，延續音樂夢。對Lesley來說，音樂不只是夢想，更是她的救命恩人，她早前應邀參加由「香港精神健康動力基金會」主辦的健康資訊項目，與3位精神科專科醫生——傅子健醫生、曹國柱醫生和李靖國醫生一同拍攝影片，分享過去十年，因失戀被抑鬱症困擾的心路歷程，之後她又如何靠音樂、親友打敗病魔︰「我將它當成前男友，將腦中的幻聽當成謊言，終於克服了。」

3次萌生自毀念頭

原來Lesley在情緒最低落時，不只一次萌生自毀念頭︰「回想有3次很嚴重考慮過或者想試圖自殺。例如有一次我等待過馬路，突然覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時是真的寫了信，準備說再見」。

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還好Lesley崩潰時，有音樂相伴，重燃生存意義︰「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊。」

失戀觸發了抑鬱症



她又說︰

我當時因為失戀而觸發抑鬱症，當初甚麼也不知道，覺得失戀就是睡不著、不開心。但是過了幾個月愈來愈黑暗，無論發生甚麼事，就是感到不開心，甚至信心與自我價值全失。

那個時期，Lesley為了工作強顏歡笑，但一停機又哭過不停，「在拍攝場地控制不到自己，我便知道很嚴重，需要找醫生幫忙」。這些年Lesley努力面對抑鬱症，情緒有高有低，幸而她積極了解抑鬱症及服藥，就算仍會出現負面情緒，但已經學懂如何應對。

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自製數字訣與人溝通

她自製數字訣，讓身邊的親友清晰她的狀況︰「我有兩個秘訣，第一是設立一個數字系統，與最熟悉的朋友或親人分享。當我不開心或是生病時，我不用說太多解釋太多，只需要用『四』、『七』或『二』等，他們也可以很快知道我的情況。」

第二個秘訣是她會用「擬人法」處理抑鬱症︰

我把抑鬱症當作一個人，當它是前男友或很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊！

Lesley在影片中提到父親、兄長與丈夫，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她作為抑鬱症患者的第一身感受，真摯感情令人動容。

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