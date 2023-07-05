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【湊成好字】30歲余香凝宣布第二胎佗B仔　屋邨長大升呢億元新抱生活富泰

育兒經 17:49 2023/07/05

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余香凝今日（5日）30歲生日，正式宣布第二胎佗B仔。

育有一女的靚媽余香凝（Jennifer）在4月宣佈懷上第二胎，當時距離香港電影金像奬頒獎典禮開始只有3小時，縱然最後落選「最佳女配角」，但Jennifer已是人生贏家。Jennifer今日（5日）30歲生日，在IG分享與老公和女兒的合照，並以切蛋糕形式宣布第二胎佗B仔。

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在4月的香港電影金像奬頒獎典禮中，余香凝身穿高跟鞋由丈夫陸正渡（Tim）陪同行紅地毯，當時她透露懷孕4個月，但對於BB性別則大賣關子。

Jennifer今日藉著30歲生日，上載一家三口為她慶生的片段，並以切蛋糕形式公布第二胎性別。在片中，Jennifer在切蛋糕前問女兒Clare：「粉紅色定藍色？」Clare答：「藍色。」切開蛋糕後揭曉是「藍色」，她發文寫道︰

30了！終於也踏入3字頭了。今年的蛋糕有點意思，究竟天主給我這麼珍貴的禮物是男孩還是女孩呢？是……男仔，一個好字，剛剛好。

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踏入30歲的Jennifer在帖文中發表感言，稱自己現在擁有的一切已最最好，只希望往後的日子繼續健康快樂。「之前做過一個訪問，被問到30歲的我有什麼還想要追求，有一個幸福的家庭，有自己喜歡的工作，有健康的身體，已經很滿足了，沒有多想要別的，現在這個狀況已經是最好了。繼續身體健康，開開心心，祝我生日快樂。」

余香凝與年長13歲的圈外人陸正渡育有一女Clare，5月時剛為女兒慶祝2歲生日。（IG圖片）

產後專心湊B 暫停長時間工作

早前余香凝佗B出席活動時表示，目前專注養好胎兒，會接洽簡單工作，亦會接收劇本邀約，但希望留待產後BB到一定月數，才會接較長時間的工作。

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在大圍屋邨長大的余香凝於2020年11月，跟年長13歲的圈外人陸正渡奉女成婚，在半島酒店舉行婚禮，翌年5月誕下女兒Clare。在拍攝《緣路山旮旯》時，Jennifer正懷有Clare，到該戲上映時，她已誕下B女成為人母，並繼續在演藝事業上追夢。Jennifer更憑《緣路山旮旯》角逐香港金像獎及台灣金馬獎最佳女配角，可見懷孕並沒有影響其表現。

Jennifer一直不願談及丈夫的工作，有報道曾指出，陸正渡的家族實力雄厚，在本港經營製衣生意超過半世紀，近年還涉足地產業，保守估計家族資產高達1.6億元。

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責任編輯︰王明芳

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