【港鐵加薪】港鐵工會不滿加薪幅度會面期間中途離場　 爭取薪酬加幅不低於7%

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港鐵表示，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，具體加幅按照個別員工的工作表現而定，絕大部分員工加幅為4.1%或以上。港鐵代表下午向多個工會交代，工會代表說不滿加薪幅度，在會議中途離場。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，工會期望爭取不低於7%的薪酬加幅，並動議公司取消按員工評級表現決定薪酬加幅的機制。他說，疫情期間港鐵曾凍薪2年，加上期間的通脹增幅，以及員工經驗增長，認為大部分員工獲4.1%加薪等同抹殺他們過去的努力，促請港鐵盡快按「員工資歷」制訂增薪點。

他批評，港鐵只向合資格人員發放「酌情特別獎金」的做法不公平，過去不少員工因此離職。林偉強說，現時考績評核達第3級的員工將獲加薪4.1%，約佔一半非經理級員工；考績評核達第 4 級的員工，約佔3成8人將獲加薪 4.9%；考績評核達第5級的同事，約佔一成二人，將獲加薪6.15%。另考績評核達第3級或以上的同事可額外獲得相等於1.3、1.63及1.97個月薪的酌情發放一次性特別獎金。

香港鐵路總工會則表示，港鐵業務、收入和前景明朗化下，港鐵本年度加薪未能回應工會所爭取的幅度，對於加幅無奈接受，認為港鐵給予員工一份肯定及合理薪酬回報。

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責任編輯：陳展棋