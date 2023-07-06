【活得健康啲】魚生刺身卡路里大比拼　營養師教4招不增磅進食貼士

▲ 魚生刺身卡路里大比拼，營養師教4招不增磅進食貼士。

天時暑熱，最適合吃冰冰涼涼的刺身壽司。不過，看似清淡健康的刺身，也暗藏熱量陷阱。TOPick訪問營養師JC，為大家詳細拆解12款常見受歡迎的刺身熱量及營養價值，推薦最適合減肥人士進食的低卡高營養款式。

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海鮮≠熱量低 狂吃可致肥

營養師JC指出，不少人以為海鮮熱量低、營養成分高，就可以大量進食，甚至只吃海鮮代替吃肉，避免攝取太多熱量來減肥；但這種做法其實是非常錯誤的。如果愛吃近腩位海鮮，熱量也相當高，而且海鮮富含蛋白質，若一整日攝取蛋白質超標，身體也會將其轉化成脂肪，繼而致肥！JC提醒：

以成人每日每公斤體重計算，需要0.8克蛋白質；若活動量高、年紀大、想增肌的人，則每公斤體重約需1.2至1.4克蛋白質。舉例而言，體重50公斤的女士，每日可攝取40克蛋白質。如果全部以刺身取代，大約可以吃9至12片。

此外，海鮮雖富含營養，但JC提醒以下族群要避免食用：

人在新陳代謝過程中產生的代謝物「嘌呤」，在海鮮中的含量非常高，如貝類、吞拿魚等，因此痛風患者、有高尿酸血症、關節炎的人就不適合進食。一旦身體未能將嘌呤進一步代謝並排出的話，可能會引起身體免疫系統出現過敏反應而造成炎症，還容易在關節內沉積尿酸結晶，令病情加重。另外，過敏體質族群及子宮肌瘤患者，應避免進食富含組胺的紅肉魚，及屬於發性食物的蝦、蟹等海鮮。

12款刺身熱量排行榜

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在眾多款常見魚生刺身中，JC最推薦大家選擇帆立貝：

帆立貝低脂低熱量，營養素較平均，也不屬高膽固醇海鮮。如一餐只以帆立貝刺身作主要蛋白質來源，最多可以吃12粒；其他魚生刺身只可吃7至8片。

留意高脂部位 適量進食

JC指出，含有魚腩及魚皮部位的刺身，要留意不要吃太多，因魚腩及魚皮的脂肪比其他部位高。以吞拿魚為例，每100克赤肉只有123千卡；而腩位拖羅的熱量幾乎是赤肉的三倍，6至7片拖羅的熱量已相等於一碗白飯。另外，三文魚子亦是熱量較高的刺身，每100克有約3茶匙油，每100克就有超過一碗白飯的熱量。還有魚腦、魚籽、魚肝等高膽固醇的內臟部位，雖然體積小，卻全部都是油份，脂肪含量非常高。

不過，高脂魚也並非完全不能吃。JC建議可適量進食一些對人體有益的高脂、高營養魚類：

鯖魚含有豐富的DHA多元不飽和脂肪酸，有助於降低三酸甘油酯，預防動脈硬化，還有助小朋友的智力與視力發展。另外，三文魚中富含Omega-3脂肪酸，是一種不飽和脂肪酸，適量地攝取有助保持心臟，心血管等健康，也可以減少腹部脂肪和肝臟脂肪堆積。

除了魚類之外，還有其他含有Omega-3的海鮮。例如每100克魷魚含有488毫克Omega-3、每100克蠔亦含有391毫克Omega-3。不過，JC提醒，Omega-3脂肪酸始終是屬於脂肪的一種，攝取過量也會致肥。因此大家進食時也要適量，同時避免魚骨、頭、腩和皮較高脂的部位。

不吃「壽司飯」≠減少卡路里攝取

很多人以為只吃無壽司飯的刺身就會較低卡，但JC表示這也是一種迷思。她指出，飲食時要注意五大營養素，如果一餐中完全避開壽司飯，就會沒有了碳水攝取，在欠飽腹感的情況下容易攝取過多的脂肪或蛋白質，引致攝取過多卡路里。JC坦言，減肥過程中，無需過於苛責拒絕進食某類食物，關鍵只在於份量：

1件壽司飯大約有20克，約30kcal。若將壽司上的生魚片、肉片等食材一併計算在其中，大約每5件壽司的熱量最接近1碗白飯。其實只要注意不要吃太多，建議正在控制體重的女士，每餐可以吃6至8件壽司，男士則可以進食8至10件壽司；一餐不多過10件壽司就可以。

4招不增磅進食貼士

JC提醒注意4項進食方式，避免增磅：

宜選低卡的海鮮，例如脂肪含量較低的蝦、貝殻類和魚類。

避免選擇經油炸、醃漬的，或多醬汁、沙律醬的壽司。

避免沾醬油或其他醬汁，防止攝取額外卡路里。建議用筷子沾少量醬油，這樣比食材直接沾上醬油會更容易控制分量。

進食時多喝綠茶，也能增加飽足感。

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記者：張沛

場地及食材提供：權八居酒屋（尖沙咀店）