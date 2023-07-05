【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格　提交文件可獲補發

▲ 政府澄清，市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格。（資料圖片）

政府發言人今日（5日）澄清，市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格。

發言人表示，消費券計劃秘書處會抽取小部分申請作資格審核。相關市民會收到秘書處或承辦商發出的短訊，邀請他們在3個工作天內聯絡秘書處或承辦商。

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如未獲相關市民回覆，秘書處或承辦商會再次發出短訊及致電聯絡市民。只要有關市民按時回覆並提交相關的證明文件，秘書處會安排盡快向其補發有關消費券。

市民如對收到的電話或短訊的真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電計劃熱線18 5000。

致電登記人：

特定電話號碼 消費券計劃秘書處 3852 7500

或

2241 9400 獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商

德勤．關黃陳方會計師行 2852 1009

向登記人發短訊：

特定電話號碼 消費券計劃秘書處 852-6059 1120

或

852-2241 9400 獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商

德勤．關黃陳方會計師行 852-5567 3873 獲政府委聘處理／檢查表格的承辦商

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記者：黃穎津