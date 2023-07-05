【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格 提交文件可獲補發
社會 17:04 2023/07/05
政府發言人今日（5日）澄清，市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格。
發言人表示，消費券計劃秘書處會抽取小部分申請作資格審核。相關市民會收到秘書處或承辦商發出的短訊，邀請他們在3個工作天內聯絡秘書處或承辦商。
最新影片推介
如未獲相關市民回覆，秘書處或承辦商會再次發出短訊及致電聯絡市民。只要有關市民按時回覆並提交相關的證明文件，秘書處會安排盡快向其補發有關消費券。
市民如對收到的電話或短訊的真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電計劃熱線18 5000。
致電登記人：
|特定電話號碼
|消費券計劃秘書處
|3852 7500
或
2241 9400
|獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商
德勤．關黃陳方會計師行
|2852 1009
向登記人發短訊：
|特定電話號碼
|消費券計劃秘書處
|852-6059 1120
或
852-2241 9400
|獲政府委聘就登記人資格進行抽查的承辦商
德勤．關黃陳方會計師行
|852-5567 3873
|獲政府委聘處理／檢查表格的承辦商
SPS UK&I Limited
凸版資訊（香港）有限公司
|
852-6115 1226 34849
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津