【忘年戀】李龍基首段婚姻破裂感遺憾　慶幸子女接受他再婚：最緊要我開心

▲ 李龍基今年再婚。

將於7月舉行《雙生双識演唱會2023》的李龍基，因為跟比他年青30多年的女友Chris譜忘年戀，更在今年底預備結婚，成為近期的熱搜名字。

今次李龍基原本答應帶同未婚妻一同受訪，可是訪問前一日，他說女友擔心再惹負面報導而取消同行，可見護妻情深。事實入行近50年的李龍基，人生經歷豐富，由他道來種種起跌，跟他的戀聞同樣精采。

李龍基有娛圈隱形富豪之稱，他自言年青時唱酒廊已賺第一桶金，近年亦有不少登台機會，最近中港通關後，更有不少演出邀約。

早年他在內地有不少物業，現時住元朗租樓，雖打算將來搬返佛山居住，但始終覺得香港比較方便。「雖然內地住所面積更大，但香港容易跟老友見面，又可以在新界玩搖控飛機，一樣好寫意。」

▲ 李龍基頭髮染成粉紅色，他說是自己喜歡的顏色，曾經都被人詬病，但自覺開心便可。（攝影:黃建輝)

他現在享受半退休生活，但要完全不工作，卻是不能適應。「現時有喜歡的工作便做，以前唱歌為搵食，從沒有享受過，現在就不同，上到台真的會enjoy，看到觀眾聽得高興，自己也會開心。」

爸爸有兩個老婆

自從公開跟年輕女友拍拖，部分網民形容女方貪他的錢，李龍基忍不住平反：「其實她家庭出生很好，父母都賺到錢，有時見到不好的報導，她都會不開心，我明白跟她年紀相差大，自然會容易招人話柄，雖會為此不值，但做這行是愈描愈黑，要看得開，因為現在網上世界多數只在鍵盤後亂寫，高質（網民）是少一點，自己希望做到原諒別人，凡事只向好的向想，這樣身心才會健康。」

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李龍基過去在劇集《鍾無艷》演風流齊宣王，自此成為電視台的御用皇帝，現實中的李龍基自言也是感情豐富，試過錄音為歌詞太感人而哽咽，重看多次《人鬼情未了》還是會落淚，而他的父親同樣多情，當年香港未有一夫一妻制，李父便有有兩個老婆。

在香港土生土長的李龍基，最受父親的個性影響，他憶述：「我在香港出世，媽媽是新界原居民，我兩歲時便全家入屯門住，老豆後來再娶老婆，好記得有花橋過門的場面。李龍基共有十兄弟姊妹，他排行第五。「加埋爺爺祖母，爸爸一個人要養15個人，他沒讀過甚麼書，只靠努力工作來養家，所以我都很仰慕他。」

拍劇月月爆騷

李龍基讀書不錯，本來有加拿大的大學會收，但父親說還有弟妹要供養，故他放棄升學，在任清潔的母親介紹下，去嘉頓麵包廠機械部打工，之後有機會晉升為主管，但當年他獲家人支持報名參加歌唱比賽《聲寶之夜》，得獎後被酒廊發掘唱歌，他無法兼顧兩份工作，最後向麵包廠辭工，全職當表演歌手。

當年酒廊市場興旺，其時已結婚的他，坦言為養妻活兒非常搏命。「我最高紀錄一晚唱8場，連唱4、5個鐘，一星期唱足7晚，的確搵到錢，但一點不enjoy，後來有次唱到聲沙，見到有行家因為聲帶生繭，擔心從此失聲，就減少演出，才可以養到聲。」

▲ 年青時演《鍾無艷》齊宣王深入民心。

後來卡拉OK流行，酒廊歌手不再吃香，當時跟TVB簽了歌星約的李龍基，適逢電視台要拍大製作的《鍾無艷》，選中他扮演劇中皇帝，劇集大受歡迎，不少監製找他演出，令李龍基每個月都爆騷，收入豐盛。

後來，TVB索性跟他改簽藝員約，因此李龍基自言性格一向不強求，但往往機緣巧合，令他事業路上可不斷轉型。

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不排除再生BB

他跟首任妻子育有兩女一子，後來離婚收場，回看自段婚姻，李龍基坦言不無遺憾。「當然會傷感，但已經很多年前，過去了的便由它，我都70幾歲，近年見到好多朋友都過身，所以都不會再去想太多，能快活過人生已是無憾。」

作為父親，他自感已盡了供書教學的責任，慶幸3個子女已經出身，亦很體諒父親，現時仍常有見面，早前他去泰國登台，大女都有同行。子女接受他的新女友嗎？李龍基笑道：「都沒有問題，女兒跟她年紀比較接近，能互相交流，最重要老豆開心就得。」

▲ 人生經歷過起跌，李龍基坦言有遺憾，但不再回望。（攝影:黃建輝)

說到今年計劃再婚，李龍基坦言沒有刻意而行，只是覺時間適合便做。「現在不會太去計劃人生，身體能力做的便做，你叫我跑馬拉松自然不行，但我喜歡旅行，經常在內地自駕遊，有得玩便玩。」

問他還會考慮生仔嗎？李龍基坦言順其自然。他覺得保持體魄最重要。「人始終是血肉之軀，到了這年紀，盡量不要再做破壞身體的事，煙、酒、夜蒲這些事，一定令人不會長壽，做多些運動，心態開心積極，自然健康會好。」他深信只要不是傷害別人，多做自己喜歡的事，自然有助延年益壽。

▲ 李龍基、葉振棠、胡楓和Joe Junior 4位小生一同開騷。

叫胡楓做外父

李龍基和葉振棠於7月28日至29日舉行《雙生識演唱會2023》，兩位嘉賓則有胡楓和Joe Junior，演出大賣集體回憶，以醇美金曲會知音。

「我跟修哥識了好多年，當年拍劇集《都市方程式》，郭富城做我舅仔，梁潔華演我太太，修哥則是他們父母，所以我到現在見面還是叫他一聲外父！」李龍基說。

記者:陳家昌