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《奪寶奇兵》系列主題旋律超經典　音符一響起即喚起影迷集體回憶

娛樂 17:21 2023/07/05

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《奪寶奇兵：命運輪盤》

經典賣座奪寶歷險系列《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列最為人熟悉的其中一個要點，必定要數整個系列的配樂。

由曾五度勇奪奧斯卡的世界頂級配樂大師約翰威廉斯（John Williams）所創作的史詩式配樂，一響起永恒經典的音符，立即喚起無數觀眾的回憶，讓你跟隨傳奇英雄鍾斯博士的步伐，一同經歷一幕幕驚險刺激的奪寶旅程。

《奪寶奇兵：命運輪盤》首周末香港破790萬元　登香港周末票房第一位

《奪寶奇兵：命運輪盤》

配樂居功至偉

曾執導前4集《奪寶奇兵》系列，今集榮升《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）執行監製的史提芬史匹堡亦直言：「《奪寶奇兵》系列全是合作的成果，而其中一大功臣就是約翰威廉士的配樂，他的音樂將細膩情感注入每個震撼人心的時刻，並連貫起各集電影，給了這些電影音樂上的象徵。」

約翰威廉斯起初只打算為《奪寶奇兵：命運輪盤》創作幾段主題旋律，但開始配樂後就無法按捺創作的靈感，不禁寫出全片的所有音樂，可見他對《奪寶奇兵》系列的熱情及厚愛！導演占士曼高坦言：「他的音樂是對管弦樂團那強大力量的致敬。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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