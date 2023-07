《奪寶奇兵》系列主題旋律超經典　音符一響起即喚起影迷集體回憶

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

經典賣座奪寶歷險系列《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列最為人熟悉的其中一個要點,必定要數整個系列的配樂。

由曾五度勇奪奧斯卡的世界頂級配樂大師約翰威廉斯(John Williams)所創作的史詩式配樂,一響起永恒經典的音符,立即喚起無數觀眾的回憶,讓你跟隨傳奇英雄鍾斯博士的步伐,一同經歷一幕幕驚險刺激的奪寶旅程。

《奪寶奇兵:命運輪盤》首周末香港破790萬元 登香港周末票房第一位

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

配樂居功至偉

曾執導前4集《奪寶奇兵》系列,今集榮升《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)執行監製的史提芬史匹堡亦直言:「《奪寶奇兵》系列全是合作的成果,而其中一大功臣就是約翰威廉士的配樂,他的音樂將細膩情感注入每個震撼人心的時刻,並連貫起各集電影,給了這些電影音樂上的象徵。」

約翰威廉斯起初只打算為《奪寶奇兵:命運輪盤》創作幾段主題旋律,但開始配樂後就無法按捺創作的靈感,不禁寫出全片的所有音樂,可見他對《奪寶奇兵》系列的熱情及厚愛!導演占士曼高坦言:「他的音樂是對管弦樂團那強大力量的致敬。」

