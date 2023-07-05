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【婚外情】為情夫做間諜偷取國家機密17年　出軌妻連累老公被判監10年

親子 18:15 2023/07/05

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女工程師除了自己當間諜，還把丈夫拉下水，成為間諜夫妻。（微博圖片）

婚外情本身就不被認同，但如果出軌出到連家人也被連累，也就太過份！內地一名黃姓女工程師多年前出外留學，搭上一名男子發展婚外情，還幫對方從事間諜活動長達17年，連丈夫都被拖落水。事後黃女及丈夫雙雙入獄，各被判10年、3年有期徒刑，下場十分淒涼。

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據內地傳媒報道，黃女在雲南省某省直機關（省籍機構編制委員會批准設立的各省直行政事業單位）擔任工程師，2002年到國外留學、攻讀碩士期間，認識了一名風度翩翩、溫文儒雅的男子，黃女瞬間無法自拔，不顧自己已婚的身份，也要與對方在一起。

兩人在交往期間，男子向黃女表示自己從事訊息諮詢工作，如果黃女肯為他提供訊息，將會支付一定的報酬，黃女決定為情夫當起間諜，並利用回國探親的空檔，蒐集了一些機密文件，再交給人在國外的男友。

男子後來得知黃女的李姓丈夫身居要職，是雲南省某縣的副縣長，於是又提出了邀請，希望能拉李男入夥，幫忙蒐集政府的內部文件，2人也因此成了間諜，專門替男子蒐集機密資料。

兩夫妻做間諜

之後兩夫妻一直為該男子當起間諜工作17年，將工作中接觸到的私密文件帶回家中，先由李男拍照存檔，再透過黃女的技術來幫照片偽裝、加密，裝進電腦以後再送出國。

兩夫妻從事間諜工作17年期間賺得4.9萬美元（約38.2萬港元）及人民幣31萬元（約33.4萬港元），男子甚至還替黃女在境外開帳戶，留了100萬人民幣（約108萬港元）的養老金，讓2人繼續甘願賣命。

兩人的罪行最終在2019年被揭發，兩夫妻被國家安全機關依間諜罪裁處，最後分別被判10年及3年有期徒刑。黃女不僅被騙色，還要坐監，工作也因此失去，實在得不償失。

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責任編輯︰王明芳

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