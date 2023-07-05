【殺校】溥仁小學面臨殺校　江玉歡到校稱深明SEN生需要強調「辦學非生意」

▲ 立法會議員江玉歡今日（5日）到溥仁小學視察，聆聽家長及學生心聲。（曾耀輝攝）

獻主會溥仁小學獲「派0班」，早前向教育局上訴失敗，面臨於3年後遭「殺校」，惟校方目前仍爭取明年開辦小一。立法會議員江玉歡今（5日）到校視察，稱將約見教育局表達意見；她憶述自己修讀街坊小學，深明特殊教育需要（SEN）學生學習需要，並認為「辦學並非做生意」，不應用數字決定學校生死，並冀局方落區視察、公開殺校條件。另外，學校前副校長亦慨歎「殺校容易，但花58年培育優質學校不容易」，盼能繼續辦學。

前副校盼溥仁獲准續辦 「殺校易培育優質學校難」

江玉歡出席由溥仁小學家教會主辦、校友會協辦的分享會，她指已聽到家長及學生的聲音，感受到他們對學校的熱愛，承諾會一直保持溝通，並安排時間作深入了解，完成建議書，其後再約見教育局會面，好好表達意見；不過，她認為新學年未必能夠獲開辦小一，盼爭取獲當局「格外開恩」，批准於明年重新開辦。她更認為，「辦學並非做生意，（教育局）不應一刀切」，以數字決定學校生死，反而應設觀察期，多聆聽並落區視察，檢視學校教學成效，又應公開「殺校條件」。

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江更憶述，自己兒時就讀街坊小學及幼稚園，中學則就讀官立學校，明白基層社區沒有豐富資源，故學校擁有特殊地位、重要性及不同作用，並非單為培育成績出色的學生。而她深明，溥仁小學服務基層社區多年，致力照顧SEN學生的學習需要，令他們得到均等的機會，不會輸在「起跑線」上。她更指，有關學生將難以適應新老師及環境，期望能夠將對他們的傷害及影響減至最低。

溥仁小學前副校長雷湘源慨歎，「（當局）憑數字殺校容易，但（辦學團體）培育這所優質學校花了58年，並不容易」，並形容「教育為長河，並非一朝一夕，與情及愛心離不開，需要付上無數精神及心血」；她深明，不少草根學生入讀溥仁，在校建立起安全感、感情，不易重新適應新學校，因此盼能繼續辦學，堅持教育理想，協助學生打好基礎。就算學校不獲保留，她亦希望能夠將校舍用在教育上，為家長提供托管服務。

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記者：梁凱婷