【中一叩門】一文睇清70間官津中學叩門攻略　多間熱門校放榜即日報名兼考試

▲ 升中派位放榜，一文睇清70間熱門官津叩門攻略。

中一統一派位將於7月11日放榜，小六家長一邊緊張等待結果，一邊也要準備「叩門」事宜，因萬一子女派位結果不理想，還可以盡最後努力，搏入心儀中學。TOPick翻查學校網頁及致電學校查詢，整理了港九新界共70間熱門官津中學叩門資料，助家長預先做好準備。

據教育局公布，今年中一派位結果將於7月11日公布，家長和學生須在7月13日及14日辦理中一註冊，之後在7月18日參加中一入學前香港學科測驗。事實上，統一派位很大程度是運氣，雖然分了3個Banding，但每個級別都有大批學生大抽獎，故每年都有派位錯配情況，實難保證成績好就必然入到心儀學校。

要留意不少中學均於放榜當日及之後一至兩日接受叩門申請，部分學校更只設半日叩門申請，而且教育局早前放風，繼小學減收「叩門位」後，當局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個，但暫未有最新消息，家長亦應持續關注。

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部分學校僅設半日申請

由於每間中學的叩門申請日期、時間及筆試、面試安排都不一，不少學校都在官網上載叩門資料，但有部分學校須家長自行致電查詢。TOPick翻查70間熱門官津中學叩門資料，多間傳統名校、過往出產過DSE狀元的地區名校均接受叩門申請，包括英皇書院、皇仁書院、、喇沙書院、伊利沙伯中學、保良局董玉娣中學等。

另部分學校只於放榜當日（7月11日）設半日叩門申請，例如港島區聖嘉勒女書院、香港真光中學在當日下午1時截止報名、荃灣區可風中學（嗇色院主辦）亦於中午12時半截止申請。

最少兩校不設叩門位

部分學校的叩門位優先予在自行派位報讀該校的申請人，甚至規定只接受自行派位有報讀該校的申請人叩門，例如港島東區張祝珊英文中學，在自行派位階段選報該校，曾獲得面試機會但落選，會自動排於後備名單，校方會於放榜後，再甄選合適的申請人個別電話通知到校面試。

另外，有最少2間學校表明不設叩門位，包括中西區英華女學校、沙田區聖公會林裘謀中學，而沙田崇真中學則會取決於下學年中一剩餘學額才公布詳情，因此有意叩門的家長要留意安排。

港島區17間熱門官津叩門詳情：按此連結

九龍區20間熱門官津叩門詳情：按此連結

新界區33間熱門官津叩門詳情：按此連結

叩門筆試及面試

不少學校都設有叩門考試，包括筆試和面試，部分學校會先做筆試，再揀選學生進行面試，多間中學均於放榜當日考試，例如港島中西區的英皇書院於7月11日及12日舉行筆試、之後再進行面試；東區的香港中國婦女會中學不設筆試，但於7月11日設兩輪面試。

九龍城區九龍真光中學、東華三院黃笏南中學、觀塘區聖傑靈女子中學、觀塘瑪利諾書院 、順利天主教中學、深水埗區寶血會上智英文書院、油尖旺區循道中學均於7月11日放榜日舉行筆試或面試。

本地升學專家、智研教育中心創辦人郭文浚早前接受TOPick訪問時指出，筆試學生基本沒有時間準備，是測試申請者對已有知識的掌握。至於面試，郭sir形容是要求高，但範圍較窄，多數是圍繞個人及學校問題，例如為何會揀這間學校、與同學相處情況、對於入讀該校有甚麼期望等，主要是考學生對學校的了解，郭sir建議學生可參考學校的網頁及社交平台專頁，了解該校近況，例如獲得甚麼獎項或有何特別發展等。

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責任編輯︰林愛娜