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【冒牌化妝品】上水2間化妝品店售冒牌化妝品及香水　貨品市值150萬元海關拘兩人

社會 17:39 2023/07/05

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海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊見記者，案件共拘兩人。(黃傑偉攝)

香港海關版權及商標調查科， 6月27至7月4日一星期於上水展開打擊無牌貨品行動，行動中檢獲4,500件，包括香水、化妝品、護膚品及藥物冒牌貨品，估計市值150萬元，行動中拘捕一男一女店舖負責人，2人年齡分別19及60歲。


海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，海關早前接獲市民舉報，有店舖售賣懷疑冒牌化妝品及香水等，海關經深入調查及商標持有人協助下，於6月27至7月4日突擊搜查位於上水2間化妝品店，行動中檢獲4,500件冒牌貨品，包括香水、化妝品、護膚品及藥物，市值150萬元，行動中以違反商標說明條例及藥劑毒藥條例拘捕2名分別19及60歲，一男一女負責人。

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被捕人現被帶返海關總部調查，案件仍在調查中，不排除會再有涉案人士被捕。海關表示，檢獲的冒牌貨物品質成疑，會直接對消費者健康構成威脅，海關稍後會將貨品送往政府化驗所化驗。海關呼籲市民要光顧信譽良好商舖。亦提醒店舖負責人採購要謹慎，不要售賣冒牌貨品。

根據商標說明條例任何人為銷售而管有無牌貨品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。根據藥劑及毒藥條例，任何人管有毒藥列表藥物即屬違法，一經定罪可被判罰款10萬元及監禁2年。市民如發現售賣冒牌貨品活動可致電海關25456182舉報。

(黃傑偉攝)

(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉

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