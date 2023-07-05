【中華小姐】陳爽晒超短髮型引關注　發文有暗示令網民擔心健康出問題

前華姐季軍陳爽日前在社交網上載在泰國旅行照片，相中可見，她換了新形象，剪了一頭短髮，近乎skin head的髮型，而其發文更似有所暗示，令人關注！

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剪超短髮引注意

陳爽留言表示：「剪個光頭不難，戴假髮一個月也不難，難的是要給人知道的那一刻思量來去，缺乏勇氣。究竟在乎的是別人眼裏的自己麽？相信我，那遠沒有心裏想象的重要，還不如坦然吧。」

她又說：「刷了那麼多的社交媒體，以哪種形式見人重要還是以哪種心態看待自己重要呢？沒關係，留下點尷尬忐忑，和一笑而過的隨意。」

不少網民紛紛留言問她為何突然剪到那麼短，大家都感到十分驚訝，更擔心其健康出問題。

▲ 陳爽剪了新髮型。

親證健康沒問題

陳爽接受媒體訪問指自己一切都很好，身體健康，家庭美滿，感謝大家關心，又指人生很長，想嘗試剃光自己的頭髮，靜靜等它再長出來，想到甚麼就去做。

至於上月21日正式踏入40歲的她，曾在網上分享生日派對照片，更以假髮造型為主題，並感性留言：「以前渴望被這個世界看到、被周圍的人看到，現在，想被自己看到，看見自己，聽她內心的聲音，感受她，愛她。依然疑惑，已然接受，在生活的點點滴滴中，練習，經歷，回味。願下一個十年仍能對自己說：一切都還不錯，繼續呀！」

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