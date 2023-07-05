【謀殺罪成】巴漢涉於同鄉被控謀殺　陪審團裁定罪成囚終身

▲ 巴基斯坦涉諆殺同鄉，今於高院被裁定罪成，依例判囚終身。資料圖片

年約23歲巴基斯坦裔男子，涉於2020年8月在租住的深水埗唐樓單位內殺害同鄉，早前於高等法院否認謀殺罪。控方早前被告曾向業主稱殺了人，其後向警方表示曾因使用洗衣機而與死者爭執。陪審團今(5日)早退庭商議近6小時後，一致裁定謀殺罪成，法官依例判囚終身。

被告MUNIR Muhammad(現年23歲)，否認1項謀殺罪，控罪指他於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺AZAM Ahsan。被告及死者均為巴基斯坦籍人士。

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控方開案陳詞指，涉案單位共有3間房間，分別租予被告、死者及1名年老巴基斯坦男子，須共用浴室及廚房。案發翌日中午時分，被告到雜貨店向業主表示剛報警，惟因言語不通而離開，要求業主代為報案，被告並稱殺了人。

警方到場後，被告表示殺了人，並指屍體在房間內。被告表示與死者因使用洗衣機而起爭執，繼而動武，被告稱用刀襲擊死者致死後，將屍體拖到死者房間後上鎖。被告其後清理現場血跡，並將染血衣服及刀棄置於街頭垃圾站。死者的頸、身軀及上下肢均有大量刀傷，其中右手臂有18處傷勢，法醫估計是死者自衛擋駕時造成，死因為大量刀傷致內臟失血過多而死。

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記者：林育慧