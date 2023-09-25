捱完先知身體差？草本茶飲清肝明目　捱夜必備救星

工作加班、學業繁重，忙到深夜是不少年輕人的寫照。而在夜深人靜的時候，明明已經到了睡覺的時間，身體很疲倦，但是因為大部分時間被忙碌的工作或學業佔據，不願意難得的Me Time早早結束，而遲遲未曾入睡。這種「報復性熬夜」對身體，可能會令人日間精力不濟，想要翹班翹課，情緒陷入低潮之外，更加對身體帶來很多負面影響。

有研究提出，長期熬夜的人壽命較短，且睡眠時間少於7小時的人，死亡率也較高。由於熬夜會破壞身體內的平衡機制，導致免疫力下降，令血液、器官中的細胞不能好好修復。

在傳統養生的角度，晚上11時至凌晨3時是肝、膽經血氣最旺盛的時刻，最適合睡覺休養身體，令身體可以更好地排毒。所以當都市人長期熬夜，或可導致陰陽失調、肝臟運作不正常等問題，引致大量毒素遺留在身體內。「肝火盛」容易引發脾氣暴躁、頭痛、眼乾、頭痛、失眠等問題，亦可能會令皮膚乾、生暗瘡及痱滋，嚴重影響日常生活。



薑黃素抗炎 補救熬夜狀態



熬夜成為都市人難以改變的壞習慣，如果以為年輕力盛就可以任意捱夜？其實不調理好身體，皮膚變差、眼睛容易乾澀也會很影響日常狀態。想要「急救」，改善一下捱夜之後的狀態，可以留意近期較常見的一種保健成分——薑黃素。

薑黃素是由薑黃根莖提取出來的一種成分，有抗炎、抗氧化、強化身體系統，保護肝臟的作用。一般來說，在熬夜後感到身體疲勞、皮膚變差、狀態不佳時，可以食用薑黃素，幫助身體在疲勞中恢復。

在日常飲食中，較常見含有薑黃素的食物便是薑黃研磨而成的薑黃粉。但薑黃粉所含的薑黃素很少，一人分量的咖哩醬大約含10毫克的薑黃素。所以，一般想要補充薑黃素的人，也會選擇薑黃素營養補充品或添加薑黃素的飲品，而據世界衛生組織建議，成人每1kg可食用0-3mg薑黃素，而每人最高使用量為約200mg一天。以「Balancy清肝金橘飲」為例，當中含有75mg薑黃素，是一款可以輕鬆補充薑黃素的飲品，幫助紓緩熬夜帶來的疲倦。



捱夜Buddy 一支輕鬆攝取薑黃素



含有薑黃素的「Balancy清肝金橘飲」就是捱夜好buddy，無論是溫書、打機、趕報告，通宵達旦之後感到疲倦、眼睛乾澀，容易生暗瘡和痱滋，「Balancy清肝金橘飲」也可以幫你清肝排毒兼滋潤雙眼！它加入了金橘汁，不會有涼茶的苦澀味，反而是酸酸甜甜的金橘口味，充滿果香，容易入口。

作為一支草本飲品，每支「Balancy清肝金橘飲」均含有75mg薑黃素及1500ug胡蘿蔔素，具有天然抗氧化功效，保護皮膚、眼睛及肝臟健康，有助清走因為捱夜而出現的「虛火」狀況。值得一提的是，每支「Balancy清肝金橘飲」也含有103毫克維他命C，足夠一日所需*，有助增強身體抵抗力。

▲ Balancy清肝金橘飲

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由即日起至10月1日，在Ztore可以享有獨家優惠，購買3瓶「Balancy清肝金橘飲」，搭配3瓶「Balancy清熱綠茶飲」或3瓶「「Balancy清熱檸檬飲」，只需港幣36元。優惠有限，換完即止。

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*根據美國國家學院醫學院的參考膳食攝取量，成年女士宜每日攝取75毫克維他命C，成年男士宜每日攝取90毫克維他命C。



（特約）