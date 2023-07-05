【傑出大學生】明德會首屆大學生選舉助得獎者圓夢踏足海外做義工　新一屆選舉獎項加碼

▲ 香港明德會舉辦的「2023香港傑出大學生選舉」今日（5日）揭幕。（香港明德會提供圖片）

為加強學生對社會的責任感，香港明德會舉辦「2023香港傑出大學生選舉」，並於今日（5日）揭幕，近100名有興趣報名的大專學生出席。參加者可於下周六（15日）前在網上報名，參與為期2個月的多元能力提升工作坊及義工活動，最後經選舉評選出20名「傑出大學生」。

所有報名參加的學生於6至8月選舉期間，參與達5次香港明德會所籌備的生涯規劃工作坊、創業指導工作坊、清潔沙灘及探訪老人院等活動，將獲發香港明德會活動參與證書；參與達7次則獲發香港明德會推薦信。其後，一眾參加者需於9 至10 月參與評選面試，最後由星級評判評選出20名「傑出大學生」。今年獎項增20個，獲選的首10名大學生可獲1萬元獎學金；另外10位則獲5千元獎學金，以茲鼓勵。

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除表揚出色大專學生外，選舉期望學生透過參與社會服務，增強對社會的責任感，培育正向思維價值觀，並藉各類工作坊提升學生的潛能，提升未來就業競爭力。傑出大學生將獲邀組成學生委員會，籌辦海外義工團，實踐在活動中的領導能力，更能走出香港服務他人，如上屆10位「傑出大學生」組成的「傑出大學生委員會」，成功於今年4月籌辦台灣義工團，到當地探訪長者及育幼院；其中，基層出身的教育大學學生張海彤自小渴望乘坐飛機到外地見識，海外義工活動讓她一圓踏足海外的夢想，在台灣積極投入義務工作，助人自助，更啟發她往後對社會服務的參與。

▲ 上屆「傑出大學生」之一的基層教育大學學生張海彤，獲機會到台灣進行義工活動，一圓踏足海外的夢想。（香港明德會提供圖片）

而選舉將分為4個階段，報名期將於即日起至下周六（15日）截止，任何年齡介乎18至25歲、正就讀全日制大專課程的學生，或本港認可學士／碩士學位課程的學生均可參與；有興趣學生可於香港明德會社交平台專頁，填寫網上報名表格。而今屆擁有多位來自各界的「星級評審」，將全方位了解一眾大學生的潛能，包括前教育局局長吳克儉、立法會議員田北辰、「十優港姐」麥明詩、香港跳高運動員楊文蔚等。

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記者：梁凱婷