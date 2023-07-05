【47人初選案】何啟明稱中共攬炒非抗爭派　《國安法》前股市大跌影響民生

▲ 被告何啟明今續作供。資料圖片

民主派初選案今（5日）續審，前區議員被告何啟明第3日作供。何供稱不認同攬炒，亦不覺得「墨落無悔」聲明是攬炒，中共才是攬炒者，舉例指《國安法》風聲起令股市大跌影響民生，更有街坊憂慮有中國特工來港「搶魚搶菜」。何供稱抗爭是要有真普選，因「有民主就有民生」，由人民選出的政府才會回應民生。

民協前副主席、前深水埗區議員何啟明續出庭自辯及接受盤問。何稱，初選論壇主持刻意將抗爭與民生對立，故他當時指中共才是真正攬炒者，但法官李運騰質疑一個巴掌拍不響。

最新影片推介

何續稱，自《國安法》風聲起股市便大跌、民生差，至「國家隊進場」時才回升，庭內笑聲四起。法官李運騰追問何是否如片段中稱，相信會有中國特工來港「搶魚搶菜」。何解釋那是街坊的憂慮，「當時講法係《國安法》凌駕一切」，認為當恐懼達到極致時，便會有那些想法。

控方及法官又要求何解釋「打倒共產黨」的意思。何稱，當時身在選舉論壇而要說選舉語言，「打倒」是憤慨之言，批評共產黨沒兌現《基本法》承諾，讓港人普選。何強調並非要真的打倒共產黨，就如說粗口不代表字面意思。

何又指，當時《國安法》尚未實施，「打倒共產黨」已說了幾十年，自己也相信如鄧小平所言：「共產黨是罵不倒的」。

聆訊明（6日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣