【易通行】紅隧7月23日推行易通行　 西隧和東隧8月緊接推行

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運輸署今日（5日）宣布，紅磡海底隧道將於7月23日（星期日）上午五時起實施「易通行」，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。8月於西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施「易通行」。



為配合實施「易通行」，紅磡海底隧道一帶會由7月23日凌晨一時起分階段實施臨時交通安排。紅磡海底隧道來回方向及其支路將會由凌晨四時至五時臨時封閉。在紅磡海底隧道臨時封閉期間，共有9條通宵專營巴士路線及一條通宵專線小巴路線需要改道行經東區海底隧道或西區海底隧道。



截至七月四日，當局發出的車輛貼數目超過79萬張，佔全港已領牌的車輛超過96%，當中約84%的車輛已開立「易通行」戶口。

運輸署將由七月十七日起停售隧道費代用券，並會在三條過海隧道實施「易通行」後，作出一次特別退款安排，詳情將另行公布。

林世雄接受港台訪問時表示，於紅隧推行易通行挑戰大，因為紅隧附近的道路網廣闊，運輸署會與警方仔細研究細節，包括在收費廣場一帶，如何安排車流路線匯聚，屆時可能有改道安排。至於餘下所有政府隧道，將按計劃於今年內實施易通行。

受影響路線如下：

改道行經東區海底隧道 過海路線第 N11 號（中環（港澳碼頭） – 機場 （地面運輸中心）） 過海路線第 N118 號（小西灣（藍灣半島） – 長 沙灣（深旺道）） 過海路線第 N121 號 （中環（港澳碼頭） – 牛 頭角） 過海路線第 N122 號 （筲箕灣 – 美孚） 過海路線第 N170 號（華富（中）– 沙田市中心） 過海路線第 N171 號 （鴨脷洲邨 – 荔枝角） 過海路線第 N182 號（中環（港澳碼頭）– 沙田 （廣源）） 過海路線第 N373 號 （中環（港澳碼頭）– 粉嶺 （聯和墟））

改道行經西區海底隧道 過海路線第 N368 號（中環（港澳碼頭） – 元朗（西）） 通宵專線小巴路線第 49S 號（灣仔 – 屯門（兆康苑））

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責任編輯：陳展棋