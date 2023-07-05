【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於第二期消費券派發首日（7月16日）起至8月15日、一連31日舉行「香港家居折2023」。今年HomeSquare夥拍120家商戶推出80,000件優質名牌家具及電器，以低至$1、$100及1折發售，優惠數目較去年多出2萬件，規模亦為歷屆之冠。

除了提供震撼性的折扣優惠，HomeSquare 今年的「香港家居折」亦邀請了四大來自歐洲及澳洲的高級傢俬及潮流家品品牌分別在7月15日至7月31日及8月1日至8月15日，於商場中庭開設獨家優惠限定店，包括匯聚進口歐洲梳化的 Ulferts 歐化傢俬、主打優質輕巧傢俬及潮流家品的at. home、意大利進口名牌Italo Moda及百年澳洲床褥品牌SPECTRUM，參與品牌更會推出低至$1及1折的會場限定優惠，讓大家有機會以超吸引的價錢感受舒適時尚與創新型格兼備的家居風格。

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$1買傢俬換購限定禮遇

$1除了可以買傢俬，更可換購限定禮遇。活動期間只要於IKEA沙田分店消費滿$199，亦可加$1換購熱賣KLAMBY限定版購物袋，將心水貨品載滿而歸。記得把握每個$1限定折扣和禮遇，成為今個「家居折」至Smart Buyers！

今年「香港家居折」的$1、$100及1折商品多達2,500件，而一眾早前已登記成為Smart Buyers的顧客記得設定鬧鐘，於7月10日早上10時登入HomeSquare家具家品預留網smartbuyweeks2023.com，快人一步預留至抵的名牌傢俬及心儀產品！

▲ HomeSquare將於第二期消費券派發首日（7月16日）起至8月15日、一連31日舉行「香港家居折2023」。

▲ HomeSquare夥拍120家商戶推出80,000件優質名牌家具及電器，以低至$1、$100及1折發售。

信用卡消費贏15萬獎賞

除了以激筍優惠價發售時尚家具，HomeSquare在家居折期間亦將推出5大至Smart消費回贈及禮遇，包括「The Point會員獨家優惠」、「滙豐信用卡專享優惠」、「特選入伙限定禮遇」、「HomeCircle額外積分賞」及「HomeSquare Point Dollar消費賞」，讓顧客購買心儀產品的同時亦可賺取高達$2,600商場電子禮券及$330 Point Dollar，以滙豐信用卡消費更可參加抽獎遊戲，有機會贏取高達$15萬獎賞！

過萬件家電低至28折

今年HomeSquare更精心為大家搜羅過萬件名牌家電，存貨充足，折扣優惠橫跨整個「家居折」。當中全港最大型的名牌家電零售商之一，首度亮相新界區的BUILT-IN PRO將聯同HomeSquare多間電器商戶呈獻多達800款精選家電單品，包括：BUILT-IN PRO樂信RDW-M600洗碗碟機28折（原價$10,980）、J SELECT Dysan V12 Detect Slim Total Clean吸塵機（2021）72折（原價$5,580）及Gilman 40升多功能蒸焗爐49折（原價$5,990）。

居室折慶激筍優惠又豈止於家電，過百款名牌傢俬家具亦將以驚喜折扣發售，包括：Ulferts意大利CREATE電視櫃35折（原價$11,000）、Dorelan Premier 23床褥2折（原價$19,200）以及TREE twist 3抽屜電視櫃7折（原價$12,950）等，讓您輕鬆入手心水家具，為愛居煥然一新。（居室折慶首選家電詳見附錄二）

2折買意大利真皮電動梳化

at. home X Ulferts快閃限定家俱店，擁過百款北歐風格梳化、家居擺設及生活用品，滿載驚喜折扣，鎖定意大利New York全真皮兩座位電動彈腳梳化低至２折（原價$42,300）及意大利CREATE電視櫃35折（原價$11,000），以高級傢俬打造具質感的居家生活！

而意大利進口名牌Italo Moda及百年澳洲床褥品牌SPECTRUM將接力呈現多款引領時尚，由糖果粉色至型格冷色都有，迎合不同家居。限定店將帶來AMENTO 雙座位真皮雙電動彈較梳化（C級皮指定皮色尺寸）低至1折（原價$18,446）以及A.H. Beard 澳洲全手工製作 Society Q床褥半價再95折（原價$39,590），助您以變幻無窮的繽紛傢俬為愛居增添幸福色彩！

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