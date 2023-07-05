  • 31°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜

休閒消費 18:59 2023/07/05

分享：

分享：

熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

綜合內地社交平台分享，內地網民推介深圳5大私房菜餐廳。

對美食有種執著的話，都應該食勻本地私房菜。TOPick為你介紹內地網民大推的深圳5間私房菜餐廳，人均只需¥44起!當中包括粵菜、福建菜、湘菜等，精緻擺盤、打卡靚景、高質食材、應有盡有。

最新影片推介

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

巴馬小屋

環境舒適，因此獲不少內地網民推介。(圖片來源: 小川窗✨@小紅書)

    點擊圖片放大
    +6
    +5

主打粵式私房菜，來自長壽之鄉廣西巴馬。餐廳選址在園林之中，店舖設計由前、後院組合而成，有古香古色的庭園、小溪等，有種與世隔絕感覺。食材新鮮，採用原生態風味用料，如火麻、火麻油、巴馬水、當地蔬果等。招牌菜有: 金牌芝麻雞、板燒火麻豆腐、青椒小炒肉、土雞蛋炒蝦仁等。

人均：¥44起

地點：坂田街道伯公坳路1號華昱機構大院一樓

交通：由於在高速出口，建議駕駛或叫車

三清一味人文雅薈私廚·創意粵菜(坂田店)

不少食客推薦椰皇人參花膠燉烏雞、魚子醬山葵脆皮燒肉及香煎鵝肝 。(圖片來源: 飝飛飛@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

主打創意健康粵菜，以中式禪意設計風格為主。餐廳除設有大廳外，更提供6-20個包廂，十分適合宴客或親朋好友共聚食飯。菜式採用時令食材而製，擺盤精緻，賣相吸引。招牌菜有: 柿柿如意、椰皇人參花膠燉烏雞、香煎鵝肝、蜂蜜紫蘇排骨、火腿松露醬焗青龍等。

人均：¥150起

地點：龍崗區雅南路萬科星火Online11棟

交通：地鐵10號線雅寶站C2出口

芙蓉樓•尚熹（海灣旗艦店）

原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨。 (圖片來源: COCO醬@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

老字號湘菜館，餐廳走輕奢路線，裝潢典雅，擺盤非常精緻，充滿藝術氣息。設有以24節氣命名的包廂，私隱度高，適合約會。當中必食人氣菜有:原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨，用飛天茅台火焰灼鴨，即場片皮，配上西伯利亞8年鱘魚魚子醬等8種配料。其他招牌菜有: 青龍燒米豆腐、陳皮蜂蜜鵝肝、手掰白水洋豆腐。

人均：豐儉由人

地點：西鄉大道與寶源路交匯處中央大道B座2樓201-202

交通：地鐵1號線西鄉站/11號線碧海灣站

八閩小聚 HOKKIEN 福建菜

招牌菜干鍋魚籽魚泡。(圖片來源: 一顆大土豆@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

星洲旗下品牌，以上山入海為獨特風味的福建閩南菜。環境清雅別緻，極簡設計，加上綠色植物裝飾，增添時尚氣息。招牌菜有: 漳州紅樹林膏蟹糯米飯、霞浦頭水紫菜石榴包、海鮮炒紅米粉、永安黃椒蒸寧德黃魚等。

人均：¥200起

地點：福田區濱海大道9283號中洲濱海商業中心一期二棟三層305舖

交通：地鐵7號線上沙站A出口

湘椒

招牌菜干鍋魚籽魚泡。(圖片來源: 一顆大土豆@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

愛食辣人士必去，主打湘菜及酒館小菜，餐廳以現代輕奢風格為主，有網友指外觀似咖啡屋多過湘菜館。主打菜有: 干鍋魚籽魚泡、湘椒血鴨、香草炒黃牛肉、紫蘇煎土豆片等。

人均：¥90起

地點：深圳市福田區安託山七路3號美您公園G層01號

交通：地鐵2號線僑香站C出口

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧

相關文章

【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
17:47 2023/06/08
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
【短線旅遊】熱爆小紅書深圳人氣特色茶飲店　¥6起嘆水果茶/雪頂奶茶/麻糬特飲
18:56 2023/06/27
【短線旅遊】熱爆小紅書深圳人氣特色茶飲店　¥6起嘆水果茶/雪頂奶茶/麻糬特飲
【短線旅遊】快閃深圳「偽出遊」感受異國風情　歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧
19:04 2023/06/29
【短線旅遊】快閃深圳「偽出遊」感受異國風情　歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧

你可能感興趣

【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
17:47 2023/06/08
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
【短線旅遊】熱爆小紅書深圳人氣特色茶飲店　¥6起嘆水果茶/雪頂奶茶/麻糬特飲
18:56 2023/06/27
【短線旅遊】熱爆小紅書深圳人氣特色茶飲店　¥6起嘆水果茶/雪頂奶茶/麻糬特飲
【短線旅遊】快閃深圳「偽出遊」感受異國風情　歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧
19:04 2023/06/29
【短線旅遊】快閃深圳「偽出遊」感受異國風情　歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧
裝修設計 餐廳情報 食譜 著數優惠 美食 紅米 海鮮 私房菜 文娛藝術

最高瀏覽

【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
18:58 2023/07/03
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
13:54 2023/07/04
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲
12:05 2023/07/04
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲