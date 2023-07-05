【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜

▲ 綜合內地社交平台分享，內地網民推介深圳5大私房菜餐廳。

對美食有種執著的話，都應該食勻本地私房菜。TOPick為你介紹內地網民大推的深圳5間私房菜餐廳，人均只需¥44起!當中包括粵菜、福建菜、湘菜等，精緻擺盤、打卡靚景、高質食材、應有盡有。

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巴馬小屋

▲ 環境舒適，因此獲不少內地網民推介。(圖片來源: 小川窗✨@小紅書)

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主打粵式私房菜，來自長壽之鄉廣西巴馬。餐廳選址在園林之中，店舖設計由前、後院組合而成，有古香古色的庭園、小溪等，有種與世隔絕感覺。食材新鮮，採用原生態風味用料，如火麻、火麻油、巴馬水、當地蔬果等。招牌菜有: 金牌芝麻雞、板燒火麻豆腐、青椒小炒肉、土雞蛋炒蝦仁等。

人均：¥44起

地點：坂田街道伯公坳路1號華昱機構大院一樓

交通：由於在高速出口，建議駕駛或叫車

三清一味人文雅薈私廚·創意粵菜(坂田店)

▲ 不少食客推薦椰皇人參花膠燉烏雞、魚子醬山葵脆皮燒肉及香煎鵝肝 。(圖片來源: 飝飛飛@小紅書)

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主打創意健康粵菜，以中式禪意設計風格為主。餐廳除設有大廳外，更提供6-20個包廂，十分適合宴客或親朋好友共聚食飯。菜式採用時令食材而製，擺盤精緻，賣相吸引。招牌菜有: 柿柿如意、椰皇人參花膠燉烏雞、香煎鵝肝、蜂蜜紫蘇排骨、火腿松露醬焗青龍等。

人均：¥150起

地點：龍崗區雅南路萬科星火Online11棟

交通：地鐵10號線雅寶站C2出口

芙蓉樓•尚熹（海灣旗艦店）

▲ 原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨。 (圖片來源: COCO醬@小紅書)

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老字號湘菜館，餐廳走輕奢路線，裝潢典雅，擺盤非常精緻，充滿藝術氣息。設有以24節氣命名的包廂，私隱度高，適合約會。當中必食人氣菜有:原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨，用飛天茅台火焰灼鴨，即場片皮，配上西伯利亞8年鱘魚魚子醬等8種配料。其他招牌菜有: 青龍燒米豆腐、陳皮蜂蜜鵝肝、手掰白水洋豆腐。

人均：豐儉由人

地點：西鄉大道與寶源路交匯處中央大道B座2樓201-202

交通：地鐵1號線西鄉站/11號線碧海灣站

八閩小聚 HOKKIEN 福建菜

▲ 招牌菜干鍋魚籽魚泡。(圖片來源: 一顆大土豆@小紅書)

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星洲旗下品牌，以上山入海為獨特風味的福建閩南菜。環境清雅別緻，極簡設計，加上綠色植物裝飾，增添時尚氣息。招牌菜有: 漳州紅樹林膏蟹糯米飯、霞浦頭水紫菜石榴包、海鮮炒紅米粉、永安黃椒蒸寧德黃魚等。

人均：¥200起

地點：福田區濱海大道9283號中洲濱海商業中心一期二棟三層305舖

交通：地鐵7號線上沙站A出口

湘椒

▲ 招牌菜干鍋魚籽魚泡。(圖片來源: 一顆大土豆@小紅書)

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愛食辣人士必去，主打湘菜及酒館小菜，餐廳以現代輕奢風格為主，有網友指外觀似咖啡屋多過湘菜館。主打菜有: 干鍋魚籽魚泡、湘椒血鴨、香草炒黃牛肉、紫蘇煎土豆片等。

人均：¥90起

地點：深圳市福田區安託山七路3號美您公園G層01號

交通：地鐵2號線僑香站C出口

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責任編緝：張懿慧