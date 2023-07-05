【離奇暴斃】男子診所內如廁遲遲未出來　職員破門驚見馬桶上暴斃

▲ 男子診所內如廁遲遲未出來，職員破門後，驚見男子坐在馬桶上暴斃。

馬來西亞一名65歲華裔男子，日前在診所候診期間如廁，卻遲遲未有從廁所中出來。直到診所職員開廁所門，才發現男子疑急病發作，坐在馬桶上當場暴斃。目前警方已介入調查事件。

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綜合當地媒體報道，事發在7月3日下午4時許，一名65歲華裔男子在馬來西亞檳城五條路一間診所輪候期間，走入廁所後經過一段長時間仍遲遲未出來，診所職員感覺有異，遂走入廁所查看。

結果職員打開廁所門後，發現男子的褲已褪到小腿位置，坐在馬桶上當場暴斃，職員立即通知醫生，並報警求助。警方初步調查，死者被證實為一名叫陳阿福（音譯）的男子。警員在現場或男子身上，並未發現任何可疑線索，暫列此案為「突然死亡案」處理。而遺體已被送往檳城醫院太平間，等待進一步解剖檢驗，以釐清其確切死因。

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責任編輯：羅嘉欣