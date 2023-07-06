【匠人精神】港攝影師半途出家赴台學做木匠　以愛貓為靈感創作家居手製好物

▲ 周穎聖本來是做攝影師，半途出家成為木匠，其自家品牌名叫自在貓 Chichoimao。最近在「香港掂檔」舉辦的「香港掂檔十大匠人選舉」的木藝組別中獲「最佳匠人」。（圖片︰黃建輝攝）

眼前這位四眼小子叫阿聖（周穎聖），是最近港台電視31台《香港故事：師傅來了》的其中一位師傅，不過這次他教大家的，並非他老本行廣告攝影。而是約10年前開始，為了增值半途出家飛到台灣木工職人學藝，今天眼看自己親手製作的家具得到認同，不枉當日把心一橫關掉自己的攝影師工作室。

大約4年前，阿聖創辦自己的人手製實木家具品牌，在社交平台開IG 店，因喜歡貓的關係，並取名自在貓（ Chichoimao），其作品最近在「香港掂檔」舉辦的「香港掂檔十大匠人選舉」的木藝組別中獲得「最佳匠人」，對得獎感受，他坦言當日參選只為獎金，也不覺得自己能高攀「匠人」的級數，自覺可進步的空間仍很多。不過，能由攝影師半途出家成功成為得獎的木匠之一，大概兩者都共通點，就是專注做好一件事背後的動力， 和對技藝極致追求的執著。

沒有發揮空間的攝影師

阿聖成為木匠之前，原本是一位擁有十多年資歷的商業攝影師。「自細就喜歡攝影，記得2004年有本《Friday》雜誌請，便膽粗粗去應徵，又想不到就給我機會入行，而幸運地一入這行就由攝影師開始，不用經過當助手的階段。」

其後他在好幾間傳媒機構遊走，慢慢儲下一批熟客，2008年他問自己說何不嘗試創業，於是在柴灣工業城開了他的工作室。「頭那幾年還是有幫一些月刊做freelance，到後來主要影平面廣告和產品多，而那幾年正硬照廣告的黃金期，生意也真的不錯，我也做傳媒相關的甚少，所以轉行做木工並非因傳媒這行業環境轉差呢！」

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那為何會愛上木匠這回事？只因其攝影工作室，不時需要臨時製作簡單道具或佈景的需要，「心裏一直都想學木，就好像想整張櫈枱，都完全無認知。」其時香港還未流行手作工場，要找相關木工堂去上，可謂寥寥可數，「有一個木工師傅願意教，但時間不能配，而且要兩個星期才上一堂，深信自己很難學到！」

然後，2014年夏天，他去台北旅行，無意中看到一所提供專業木作課程的「木工職人」學校，更舉辦暑期密集班，他說：「當時學校開業不久，推出學費優惠，大概幾千元港幣左右，加埋住宿都便宜過在香港學兩個月呢！因為要連續兩個星期上堂，就當去多次台北旅行順便上堂。學了10天，大概學了最基本的，由一塊未修理好的原本，到木材到加工後的成品，到做到一塊四面圓滑的一塊木版。」

即使學成歸來，他坦言沒想過把木工變成職業，只貪工作空閒時，在影樓給自己一些細藝。「影廣告不用每天開工，除了睇書和上網找相關資料，從中自己摸索。」他說學藝之道是一個五部曲的故事 ： 信、疑、悟、通 、言，最後能自成一派。他形容自己處於第二階段，遙遙長路，他的夢想是 ： 單純地、簡單地，繼續做下去……

▲ 木製貓貓紀念祭壇。$3,580（圖片︰黃建輝攝）

以貓為個人木具風格

當然只用兩星期學習實木家具製作，了解基本概念之後，所有工具運用，都是皮毛。到實際操作機器，都得靠自己摸索從中，他說這反而令他可以拋開傳統，創作出獨特的個人風格。

正如他喜歡貓，他創作的作品不少都以貓為對象，也有不少木具的腳是以貓腳形態展示，更為主人設計了一個來供奉寵物骨灰的木祭壇，紀念已到彩虹橋另一邊的寵物，含蓄得來也不失文青知性味道；愛把家具內外都磨成圓邊，喜歡用入榫技術，盡量減少五金配件的應用，他認為會破壞木的結構，也會讓整體觀感不一致；喜歡在展覽場上掛著「請觸摸作品」的告示，鼓勵參加者用心親手去感受。

「接觸完木匠後，感覺很不同，做木匠的好處是連客戶都可以不用面對，很多時他們找我，畫完圖給他們看就可以，而且反應是最直接，那種滿足感跟攝影爭好遠。當然廣告是另一個領域，嚴格並非屬於自己的創作，是廣告公司聽取客戶的指令，然後要求我跟足，發揮機會不大，都挺悶的。」

難怪2018年他結束攝影工作室，其後舉家搬入新界，並租了一個連百多尺製作坊，2019年6月他決定開IG店，雖然個多個月後才開始有訂單，但已叫他開心不已。有利自有弊，他坦言賺錢少了很多。以前當攝影師，工作3、4天便已夠應付影樓一個月的支出，現在每一件全人手製實木家具，細一張櫈，大至一個矮櫃，都需時5至7個工作天，而每件售價5至8千元不等。於是問他為何不跟一些家具店合作？

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「即使調高分成，我這些手作無誘因給他們去代理，一來得我一個人做，相比內地或印尼入口的，無辦法地是價錢貴很多，而且訂單太多也擔心應接不暇做得不好，一個月頂多做到幾件。」

而他明言繼續做木匠，並非為了甚麼傳承，而是希望讓更多人知道，香港也有些值得入手的全人手製實木家具，和切合新生代需要的設計，把實木家具年輕化，才是他的一番心意。

記者︰黃鑑江