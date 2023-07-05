【性侵索償】被指性侵女院友遭索償　康橋前院長張健華供稱「我哋嘅辛酸邊個知」

▲ 答辯人張健華今於就被指性侵索償一案作供。資料圖片

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵智障女院友被控，因女事主未能出庭作供而獲撤控。事主母親早前入禀區域法院向張等索償逾134萬，案件今（5日）續審。張作供時被問及為何案發當日才處理事主情緒問題時，張激動地稱「我哋一路都做緊嘢……我哋嘅辛酸邊個知」。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。

張沒有代表律師，今出庭作供。張在原告方盤問下稱，案發當日即2014年8月10日，他召事主到辦公室內處理其情緒問題，因事主與母親於案發前約兩周前來會面時，曾將碗具掉到街外。張解釋，由於處理事主情緒問題時需軟硬兼施，他認為在辦公室內處理，可避免其他人聽到事主被罵，而且房內亦有糖果，故選擇召事主到房內處理。

原告一方問及張為何在兩周後才處理事主情緒問題，張突然激動地稱「我哋一路都做緊嘢……我哋嘅辛酸邊個知」，張又指「佢個女（事主）真係好乖喎，打人、咬人邊個知」。

法官問及張，既然事主有自殘行為，張當日有否尋求其他當值同事到房間處理，或在處理事主情緒問題時打開房門。張供稱，因事主當時表現平靜，房門亦未有上鎖，故沒有考慮以上做法。

張又承認，事主的母親當晚將會探訪事主，為免兩人發生衝突，故先處理事主的情緒事宜，但由於當日需要外出處理事務，而未有向事主母親匯報情況。

張於原告方盤問下指，他當時曾帶事主離開房間，相關片段亦有拍下，質疑呈堂片段曾被剪接。張其後改口稱兩人均未有離開房間，但過程中張有打開房門，「要非禮佢都唔會係佢阿媽嚟之前啦」。

原告一方指出，張於開案陳詞中曾指，對房間內發生的事隻字不提，因為張知悉當中發生不可告人的事，以及張今天於法庭提及的事項完全是杜撰。張不同意說法。

聆訊明(6日)續。

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記者：梁錦麟