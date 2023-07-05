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【內地訪問】施俊輝訪浙滬了解內地國民教育　冀深化新入職教師國家觀念

社會 19:10 2023/07/05

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施俊輝（前排右4）於周一訪問浙江，並與在杭州升學或工作的香港青年見面。（政府新聞處圖片）

教育局副局長施俊輝由周一（3日）起到訪浙江及上海，了解內地國民教育。其中，他出席了香港新入職教師內地學習團開班儀式，冀讓教師了解內地教育、文化及科技，從而深化國家觀念，加強培養學生國民身分認同。施俊輝今日（5日）結束為期3日的行程，明早（6日）返港。

施俊輝今午到訪上海師範大學，與大學領導會面，並出席香港新入職教師內地學習團開班儀式；逾130位中學、小學及特殊學校的新入職教師參與是次學習團，旨在讓他們了解內地教育、文化及科技的最新發展，深化他們的國家觀念，從而加強培養學生國民身分認同的能力。他感謝上海師範大學承辦學習團，精心策劃課程內容，相信香港教師能從是次培訓中得到豐碩的收穫，提升專業能量。

施俊輝今午（5日）出席香港新入職教師內地學習團開班儀式。（政府新聞處圖片）


 
施俊輝今早亦參觀了中共一大紀念館，並與上海市教育委員會代表會晤，雙方就滬港合作事宜交換意見，探討如何進一步促進兩地的教育交流。晚上，他將參觀上海戲劇學院舞蹈學院及上海國際舞蹈中心，並與正參加學習團的教師一起欣賞舞蹈匯演。
 
昨日（4日），施俊輝到訪上海市青少年校外活動營地「東方綠舟」，了解其為青少年學生提供的國防教育、勞動創造等實踐活動及培訓課程，並參觀上海城市規劃展示館，認識上海如何透過展示館推動愛國主義教育、科普教育及環境教育。其後，他與在上海升學或工作的香港青年見面，了解他們在當地的學習和生活情況，並鼓勵他們把握國家「十四五」規劃帶來的發展機遇。

另外，施俊輝於周一到訪浙江省教育廳及浙江大學，與有關領導探討加強教育交流合作事宜，其後更與在杭州升學及工作的香港青年見面，鼓勵他們把握機會，貢獻國家高質量發展。

施俊輝（左）周一訪問浙江，並與浙江省教育廳總督學舒培冬（右）會面。（政府新聞處圖片）

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記者：梁凱婷
 
　　

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