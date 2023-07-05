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【新聞小花】有線前主播余茵娜跳開花舞闖禍　過檔失敗轉型YouTuber拍Vlog遊西藏

娛樂 18:52 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

前有線新聞部主播余茵娜（Yanna）5月與閨密梁思齊同日離巢，獲其他主播送花送蛋糕歡送，可惜這對新聞小花在錄影廠內大跳韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的處女Solo《FLOWER》「開花舞」舞步。

除頓時成為網民焦點外，更被新聞界老前輩公開留言指影響專業形象。有傳二人本應過檔TVB，但被高層叫停，雙雙跳槽失敗。

余茵娜於5月離開有線新聞。（IG圖片）

余茵娜當Vlogger

不過，事件並非影響兩位主播感情，繼孖公仔出遊韓國旅行及扮「兔女郎」後，余茵娜最近更踩入司儀界及網絡世界，拍YouTube做Vlogger。

這半個多月，余茵娜就先後去過韓國、菲律賓及西藏等地旅遊。日前更在自家YouTube頻道，上載節目【娜NA聲，開嚟睇】的第一條《西藏遊歷9天ep1》片段，長達7分半鐘。

    點擊圖片放大
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布達拉宮影寫真

片段中余茵娜以素顏上機，與另一位閨密遊西藏布達拉宮兼影寫真，介紹景點的資料亦非常詳盡，貫徹其新聞主播的風格。

她更在片段介紹指︰

呢個係我第一次拍Vlog，原來剪片真係好難。但好開心可以喺呢個位置同大家分享屬於我嘅一切！ 9日嘅西藏之旅真係經歷太多，認識左好多文化風俗，想一一介紹比大家！尤其係高原反應，大家唔知有無發現片頭我喊到豬頭炳咁.....如果想知點解，記得subscribe同follow我啦!! 喺好快嘅將來就會揭曉埋下幾集！～ 記得留言比建議我呀！我要不斷進步，整更好嘅Vlog俾大家睇。

在ep1的片頭預告，余茵娜更在鏡頭前流淚，究竟發生何事？她說要留待其他集數再分解，令人非常期待。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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