【侮辱國歌】張家朗奪金片被改配《願榮光》　27歲男侮辱國歌罪成候判

▲ 被告鄭榮進今於東區裁判法院被裁定侮辱國歌罪成候判。

2021年本港花劍運動員張家朗在東京奧運奪金，27歲男子涉將頒獎影片配上反修例歌曲《願榮光歸香港》及上載至YouTube，早前否認侮辱國歌罪受審。今（5日）於東區裁判法院被裁定侮辱國歌罪成立，為首宗經審訊後被定罪的案件，被告須還押至7月20日判刑，待索取背景報告。

被告鄭榮進（27歲，攝影師）被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。鄭另被控交替的侮辱區旗罪，指他公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。

辯方審訊時爭議控方專家證人、警長徐志聲的專家資格，指徐17年前曾缺勤及填寫記事冊時有違漏，需接受紀律聆訊，裁判官最終確立徐具專家資格。裁判官屈麗雯裁決時指，徐的違規行為年代久遠，徐在本案的研究不是馬虎了事，故接納其專家身份。

裁判官續指，自2019年網上廣泛流傳《願榮光歸香港》及反修例事件的資訊，被告沒可能不知道歌曲與反修例事件有關；被告在影片標題寫上「榮光版本」，將《願榮光》取代國歌，卻保留頒獎典禮現場的拍掌聲，可見被告是刻意挑選修改國歌部分，而非出於誤會或無知，行為已構成侮辱國歌，明顯損害中國國歌的象徵和尊嚴。

對於被告在警誡錄影會面指，配上《願榮光》是為了練習剪輯影片及製作「二次創作」的技巧。裁判官認為是被告為了開脫的辯解，反駁指被告聲稱歌曲「幾好聽、幾感動」，而選作背景音樂的說法自相矛盾，不接納為抗辯理由，故裁定罪成。

辯方求情指，被告背景良好，希望法庭為被告索取社會服務令報告。惟裁判官指影片瀏覽量達10萬，留言逾百則，只為被告索取背景報告，押後至7月20日判刑。

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記者：陳曉欣