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【升中派位】新學年中一叩門位減半至每班1個　教育局：有助維持學界穩定性

社會 18:59 2023/07/05

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新學年起，中一可撥作取錄「叩門生」的重讀生名額減半。（資料圖片）

中一派位結果將於下周二（11日）放榜，教育局今日（5日）公布，新學年起將中一級可撥作取錄「叩門生」的重讀生名額上限減半，每班名額由2個減至1個。教育局解釋，措施更能配合政策原意，亦有助維持中學界別穩定性，新安排將試行3個學年，當局會在9月「點人頭」時，查看學校使用重讀生名額情況，並對違規的學校作出跟進。

現時公營中學中一級每班收生人數上限，為「中學學位分配辦法」每班派位人數上限以外，加上2個重讀生名額。

教育局今日向全港官津中學校長發通函，公布「使用中一重讀生名額的試行安排」，指過去有部分學校使用重讀生名額以取錄非重讀生（即應屆升中的「叩門生」），而局方一直鼓勵學校盡量按政策原意，不要利用重讀生名額取錄叩門生，經審慎考慮及聽取持分者意見後，教育局決定由2023/24學年起，在中一級試行每班最多只可使用1個重讀生名額取錄非重讀生。

局方指，安排僅適用於中一級，特殊學校亦不受影響。若學校中一班級並無重讀生，每班學生人數不能超過每班派位人數上限，再加上1個名額。局方亦提醒學校，在決定學生升級或留級時，必須根據專業判斷，並符合教育原則及學生學習需要；在取錄學生填補學位空缺時，學校須評估學生的能力及需要，安排學生入讀合適的年級。

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責任編輯：馮琪雅

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