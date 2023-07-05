【無性婚姻】夫妻過足7年「無性婚姻」　老婆總以1理由拒絕丈夫感崩潰

▲ 夫妻過足7年「無性婚姻」，老婆總以1理由拒絕，丈夫感崩潰。

性生活對不少夫妻來說，是維持關係的重要一環。但台灣一名男子日前卻在網上發文表示，自孩子出生後的7年間，妻子總是以「很累」、「不想」為由，推搪親密行為，亦因此夫婦之間已度過了7年的「無性生活」，令他十分崩潰，甚至表示再不改善，就「只有離婚」一途。

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台灣一名人夫日前在Facebook群組「靠北婚姻-社團討論區」發帖，指自己跟老婆由孩子出生至今，已分床睡快7年，換言之也就是7年沒有性生活，「只有靠自己DIY」。而當他提出性需求時，太太也總是以照顧小孩很累來拒絕。

事主續稱，自己新婚前幾年經常加班，孩子幾乎都是由太太照顧，但只要自己休假在家，就會盡力幫忙做家務。事主又曾被太太的閨蜜指責，

男人有空的時候，應該要多想想怎麽顧好小孩，不要滿腦子都想那種事！

事主為此相當氣憤，直言「她閨蜜說這一句話的時候，我們已經超過4年無性生活了」其後事主也轉了另一份收入更高、工時更短的工作，盡力照顧家庭，甚至花了2年時間減去20多公斤，但是無性生活的狀況仍未改變。

事主得知太太未有婚外情，而他自己也不想有不忠行為，但如果情形再沒有改善，他就考慮到要離婚：

我也跟老婆講過，我已經快要得憂鬱症（抑鬱）了，但是她依然故我，這樣我到底要如何是好？我已經忍到快崩潰了。

已經過著無性生活7年來，老婆，老婆嫌他胖睡覺會打呼，還因此的，只要休假就是陪家人、陪小孩，對家庭盡心盡力，也幫忙分擔家裡雜事，但無性生活仍沒有改變，他崩潰直呼「再不改善，那只有離婚」。

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責任編輯：羅嘉欣