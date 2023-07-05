【區會改革】超40議員發言支持區議會修訂條例草案　包括新思維狄志遠

▲ 《2023年區議會(修訂)條例草案》，今日在立法會恢復二讀。（資料圖片）

《2023年區議會(修訂)條例草案》，今日在立法會恢復二讀，區議會直選議席比例將由目前超過九成，減至約兩成。有超過40名議員發言，所有議員均支持條例草案，包括新思維狄志遠。

會上，商界（二）廖長江指，區議會是非政權性區域組織，產生辦法不涉及市民的民主權利，「不存在是否民主的問題，區議會產生辦法必須合符法律規定，是唯一法律要求，並非一定要通過選舉產生」。他又認為，實現民主有多種方式，以直接直選比例，作為確定民主程度的唯一標準是過於簡單和膚淺，亦不恰當。

民建聯李慧琼指，對於區議會制度存在缺陷和有漏洞，令到當局要撥亂反正，她表示支持，但不能因此而否定過往區議員的努力，強調區議員是特區政府最貼地氣的前線工作隊伍，明白社區需要，是政府推出政策時的良好「探熱針」。

經民聯梁美芬稱，不認同直選減少會降低區議會認受性。她提到，2012年政改後，區議會幾乎全部由直選產生，可是，這並未改善地區民生，反而因為選票之爭，令社區開始撕裂，區議會成為政治角力和激進攬炒的場所，更令民生倒退。因此，她認為，地區治理質素與直選數量絕對不是成正比的。

工聯會梁子穎指，設立資格審查委員會可提升區議會的安全系數，避免反中亂港人士擔任議員，被反對勢力或外部組織，利用公共資源反政府。

「A4聯盟」楊永杰表示，期望區議會未來聚焦民生議題，追回失落的四年，與關愛隊和地區「三會」產生最大的協同效應，凝聚社區資源和力量，提供更加專業和多元化的服務，攜手處理困擾社會的老大難問題。

狄志遠：期望區議會日後繼續增加民主成份

狄志遠稱，新一屆的區議會，參選門檻提高，明白經歷過社會事件，政府要有更高的安全系數，但仍然希望新制度下，應該能夠容讓不同政治理念的有心人參選，只要支持「一國兩制」及認同《基本法》，就符合參選參選資格。他認為，區議會亦應該走在民主發展路途上，日後繼續增加民主成份。

他透露，新思維會積極考慮參與今年底舉行的區議會選舉，並呼籲不同政治光譜的人士也積極參與年底選舉。

立法會會議今日傍晚暫停，明日將繼續辯論《2023年區議會(修訂)條例草案》。



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記者：區綽彥