【育兒怪論】嫌名校競爭大連累阿仔成績差　醫生爸送子赴英讀書︰可以跟住媽媽

▲ 醫生爸爸嫌名校競爭大連累兒子成績差，決定送兒子赴英國讀書，而且兒子愈大愈不黐家，在英國可以跟著媽媽生活。

上篇《默書傷感情》，我的醫生朋友醒悟到為了溫習默書而傷害父子感情，極之無謂；於是讓孩子轉校，父子感情馬上好轉。親子感情比成績重要，筆者覺得他的做法非常理性。這天吃飯，我又聽另一位醫生朋友說，要替小五的兒子轉去英國讀書，原因卻是：「因為他現在讀的名校，太不知所謂。」

「上月測驗周，不但要溫習，且還要在三天內交一份比賽功課，內容是選擇一種外語用簡報（PowerPoint）介紹。哪有小學如此辛苦？」「你兒子讀的是本地最好男校，功課自然難點。」有人說：「可能老師故意給他們『不可能的任務』，看看學生如何應付？」

那位父親不以為然：「兒子連休息時間都不夠呢！我惟有出手幫他做外語簡報。」大家好奇：「你選擇介紹哪種外語？」「哈哈，我替他選擇『拉丁語』，這才夠特別嘛！」那位父親的語氣得意洋洋。「我們做醫生的，許多專業詞彙都有拉丁語成分。其他同學都介紹日文法文之類，毫無創意。」「那麼你兒子贏了比賽？」「哼，沒有！」他一臉憤憤不平。「那幾個得獎學生的簡報，又動畫又聲效，根本是廣告界專業水準，肯定是付錢聘人做的！那些人為贏比賽不擇手段，偏偏又得獎，這不是鼓勵作弊嗎？學校有此歪風，我怎能讓兒子繼續讀下去？」

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我不說話，心裏卻想：「現代孩子電腦能力很強。你自己不懂，不代表別人孩子不懂；我讀小四的女兒還幫我製作醫學簡報呢！再者，你幫兒子做簡報，難道不是作弊嗎？」他繼續發牢騷：「名校都是這樣子的。你們知道為甚麼音樂比賽大多是名校勝出嗎？因為那些評判，大多在名校任教，都讓自己學生贏。如此不公平，我兒子成績才會愈讀愈差，索性去英國算了。」像《伊索寓言》那隻狐狸，吃不到的葡萄是酸的。當遇上難題時，不是思考如何解決，而是逃避，再將問題歸咎別人。

「其實去英國，還有一個主要原因。兒子愈大，愈不喜歡跟着父母；周末只顧與朋友打機踢球，不願跟我們外出吃飯，我的妻子很不高興。現在帶着兒子去英國讀書，他初到陌生環境，沒有朋友，便被迫着要緊跟着我妻子啦！」我們聽到這裏，都不知說甚麼好了，默默低頭吃飯。只有這位父親，仍滔滔不絕地抱怨，發表他奇特的育兒理論。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「為何去英國讀書」。

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