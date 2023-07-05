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【星級靚媽】余香凝踏入「3字頭」慶生公布BB性別　Jennifer：今年的蛋糕有點意思

娛樂 19:45 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

靚媽余香凝（Jennifer）在2020年10月與圈外男友陸政渡（Tim）結婚，翌年誕下女兒Clare。婚後，Jennifer繼續事業奮鬥，早前憑《緣路山旮旯》提名金馬獎及金像獎女配角，演技獲得肯定。

在今年4月，Jennifer更在金像獎頒獎禮當日宣布懷有第二胎。現在，懷孕6個月的她於今天（7月5日）30歲生日，在個人社交平台分享與丈夫及女兒的慶生片段及照片，更宣布今胎生仔，湊成一個「好」字。

【金像獎2023】金像獎女配候選人　余香凝宣布懷第二胎：3個人一齊行紅地毯

    點擊圖片放大
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Jennifer這位靚媽開心地寫道：

30了！終於也踏入3字頭了
今年的蛋糕有點意思
究竟天主給我這麼珍貴的禮物是男孩還是女孩呢？
是………..👶🏻
一個好字 🥰 剛剛好

之前做過一個訪問
被問到30歲的我有什麼還想要追求
有一個幸福的家庭 有自己喜歡的工作
有健康的身體
已經很滿足了
沒有多想要別的
現在這個狀況已經是最好了
繼續身體健康 開開心心🙏🏻❤️

祝我生日快樂🎂
#705
#itsaboy

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撰文 : TOPick柴犬出動

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