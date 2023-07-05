【星級靚媽】余香凝踏入「3字頭」慶生公布BB性別　Jennifer：今年的蛋糕有點意思

靚媽余香凝（Jennifer）在2020年10月與圈外男友陸政渡（Tim）結婚，翌年誕下女兒Clare。婚後，Jennifer繼續事業奮鬥，早前憑《緣路山旮旯》提名金馬獎及金像獎女配角，演技獲得肯定。

在今年4月，Jennifer更在金像獎頒獎禮當日宣布懷有第二胎。現在，懷孕6個月的她於今天（7月5日）30歲生日，在個人社交平台分享與丈夫及女兒的慶生片段及照片，更宣布今胎生仔，湊成一個「好」字。

【金像獎2023】金像獎女配候選人 余香凝宣布懷第二胎：3個人一齊行紅地毯

Jennifer這位靚媽開心地寫道：

30了！終於也踏入3字頭了

今年的蛋糕有點意思

究竟天主給我這麼珍貴的禮物是男孩還是女孩呢？

是………..👶🏻

一個好字 🥰 剛剛好

之前做過一個訪問

被問到30歲的我有什麼還想要追求

有一個幸福的家庭 有自己喜歡的工作

有健康的身體

已經很滿足了

沒有多想要別的

現在這個狀況已經是最好了

繼續身體健康 開開心心🙏🏻❤️

祝我生日快樂🎂

#705

#itsaboy