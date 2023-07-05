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【平機票】國泰8月廣州往返南非機票約8,113港元起　較本港出發平近8成

社會 19:42 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

國泰8月廣州往返南非機票約8,113港元起，較本港出發平近8成。（資料圖片）

國泰航空再有平機票出售，8月部分日子由廣州往返南非約翰內斯堡，約8,000港元即有交易，較本港出發、同等級的座位平近8成。

    點擊圖片放大

TOPick瀏覽國泰網頁，單單8月的票價即有12日有平機票，分別是3、5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28日，最平只需11,112人民幣（約12,001港元）或以下，當中最平是8月7日出發、8月15日回程，每位連稅及雜費只需7,512人民幣（約8,113港元）， 包7公斤手提行李及23公斤寄艙行李各一件；同期由香港出發，每位索價31,366港元，相差近8成。

即使由廣州出發選乘特選經濟客艙，每位亦只需13,612人民幣（約14,701港元）起，仍較香港乘坐經濟艙平逾5成。

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記者：陳麗娜

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