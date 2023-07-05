【手足口病】過去3日共17名學童染手足口病　衞生防護中心：活躍程度相應上升

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衞生防護中心表示，本地手足口病活躍程度於近期持續上升，中心今日（5日）呼籲市民，時刻保持個人及環境衞生，預防感染。



衞生防護中心的最新監測數據顯示，院舍及學校爆發手足口病個案由截至6月17日一周錄得3宗（涉及9人），增至上周（截至7月1日）的九宗（涉及53人），而本周截至昨日（7月4日），過去三天已錄得已錄得7宗爆發個案，涉及17人。過去四星期，爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心和小學。



此外，衞生署幼兒中心／幼稚園和普通科門診定點監測數據亦顯示手足口病的活躍程度有相應上升。

衞生防護中心發言人表示，手足口病全年均會出現，5至7月一般為夏季高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。



發言人續指，衞生防護中心會向醫生、幼兒中心、幼稚園、小學和中學發信，呼籲他們留意最新情況。學校須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

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責任編輯：陳展棋