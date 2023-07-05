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【李玟離世】李玟Coco在家中輕生離世 家人指數年前患抑鬱症

娛樂 21:24 2023/07/05

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李玟在家中輕生離世.

歌后李玟Coco離世，終年48歲。李玟的家姐Carol & Nancy證實其離世消息，並發文指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福！

最後，希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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撰文 : TOPick柴犬出動

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