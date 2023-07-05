【李玟離世】李玟曾爆婚變被丈夫出軌傷害 年初接受手術自言女戰士

▲ 女星李玟Coco離世，享年48歲。

歌手李玟Coco離世，終年48歲。其家姐Carol & Nancy在個人社交平台證實李玟Coco的離世消息，並指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，送院後昏迷最終不治。

家人指非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，希望她在快樂的地方不再受抑鬱症煎熬。

【李玟離世】李玟Coco在家中輕生離世 家人指數年前患抑鬱症

一代歌后

李玟原名李美林，出生於香港，9歲時移民美國，1993年回香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，簽入其附屬唱片公司華星唱片，1994年6月15日在台灣發行首張個人專輯正式出道並走紅，2023年本來是Coco入行30年。

李玟更是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語專輯、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌，堪稱歌后。

其代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶；其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此歌的中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

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今年3月接受手術 形容自己是女戰士

在去年12月，其健康疑響警號 體重瘦剩93磅，她當時更在社交平台上載了多張暴瘦照片，當時已令歌迷憂心。

另外，多年來在舞台上又跳又唱的李玟原來一直以來僅靠右腳支撐跳全身舞，在今年2月，她才自揭左腳天生缺陷，今年3月才接受骨盆和大腿的手術，接受手術前更於FB發千字文，指自己是女勇士。

現在我就是一個女戰士，再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣，我會努力一步一步往前走，我知道我一定可以的。

她當時表示希望很快可以回到舞台，向繼續在台上發光發亮，無奈一切已不可能。

另外，李玟生前曾爆出婚變消息，外籍丈夫Bruce多次出軌傷透她的心，她最終搬離愛巢，同時與兩位繼女斷絕網上互動。

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