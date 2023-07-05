【國安法】國安處拘捕四名男子　涉串謀勾結外國勢力及作煽動意圖作為

▲ 國安處今日拘捕四名年齡介乎二十六至二十八歲的男子。（資料圖片）

警務處國家安全處今日(5日)於全港多區拘捕4名年齡介乎26至28歲的男子，涉嫌違反《香港國安法》第29（4）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。消息指，被捕人士為前香港眾志成員，包括主席林朗彥，他們涉嫌透過營運「懲罰Mee」平台，吸取資金支援支援竄逃海外而被通緝的人士。

警方指，調查顯示被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援竄逃海外人士繼續從事危害國家安全的活動。被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特别行政區政府的憎恨、支持香港獨立的帖文。



警方根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

據了解，被捕人士為前香港眾志成員，涉案手機應用程式、社交平台則是「懲罰Mee」，並繼國安處日前宣布懸紅各100萬元通緝8人後，警方將持續打擊黃色經濟圈等「軟對抗」行為。

警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，呼籲市民切勿以身試法。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：區綽彥