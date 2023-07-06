騙徒趁抽查消費券渾水摸魚　政府如何拆招？

▲ 警方話，今年首季電話騙案數字，較去年第四季下跌47.8%。（資料圖片）

警方話，今年首季電話騙案數字，較去年第四季下跌47.8%，惟不少市民認為，電話卡實名制後，收到的電騙不減反增，政府和市民可如何應對？

新一期電子消費券本月16日發放，政府正透過短訊，抽查部分申請資格，短訊會邀請市民在3個工作天內，聯絡秘書處或承辦商，市民若未如期回覆，秘書處和承辦商便會再次發出短訊及致電聯絡，待市民按時回覆，並提交證明文件後，才會補發消費券。

雖然當局有公布數個特定電話號碼，當中既有多推銷號碼的「3」字頭號碼，另有一些「5」或「6」字頭的號碼，前附「852」，惟市民普遍不會刻意記下，不法之徒「趁虛而入」，致電市民，假借抽查之名，以騙取市民個人資料。有網民反映，確實收到如政府所述的抽查短訊，但覺得似騙案，因此未有理會和回覆。

謝偉俊：不讓「白姐姐」聽電話防被騙

選委界立法會議員謝偉俊透露，自己近來也收到三至四個電騙，感覺電話騙案增加了，認為騙徒更「進步」和「精準」了，一開口便能說出自己的名字。他笑言，現時不讓其她太太「白姐姐」聽電話，以防她被騙。亦建議政府要多些教育和宣傳，提高市民的防騙意識。

立法會議員楊永杰認為，既然市民對政府以電話抽查有戒心，政府不妨做多一步，寄信抽查，讓市民安心些。楊永杰又話，在政府聚焦宣傳下，現時長者防騙意識增強，反而多「港漂」中招。

邱達根倡政府號碼全改「1」字頭

科技創新界立法會議員邱達根則建議政府，可與電信商合作，重組電話號碼，將所有政府和相關機構的電話號碼，改為「1」字頭，而且不容私人使用，便可杜絕騙徒冒認政府。

邱達根又稱，現時騙徒容易從黑市渠道買到個人資料，導致騙徒能講出市民姓名或其他資料，增加行騙成功率。邱達根認為，香港要訂立數據安全法，建立機制，規管企業處理和儲存數據方法，加強保護市民個人資料。

他建議，香港要訂立《數據安全法》，建立機制，規管企業處理和儲存數據方法，加強保護市民個人資料。他稱，現時市民購物時常會提供個人資料，目前雖有《私隱條例》，但對市民個人資料的保護不足夠，如企業有意洩漏市民個人資料，屬違法，但對於企業如何處理數據的責任，未有明確訂明。他舉例，如有些員工，疏忽遺失資料，責任誰屬呢？但若果有機制，訂明應如何保護資料，若沒有好好保護資料，已經違法，將有助加強保護市民個人資料。

特定電話號碼如下： 1）致電登記人 消費券計劃秘書處：3852 7500或2241 9400 承辦商德勤．關黃陳方會計師行：2852 1009 2）向登記人發短訊 消費券計劃秘書處：852 6059 1120或852 2241 9400 承辦商德勤．關黃陳方會計師行:852 5567 3873 承辦商SPS UK&I Limited凸版資訊(香港)有限公司：852 6115 1226 34849或852 6522 4964

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