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【李玟離世】李玟與富豪丈夫舉辦億元婚禮 曾接受人工受孕渴望當媽媽

親子 22:19 2023/07/05

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

天后李玟Coco離世，享年48歲。

天后李玟Coco離世，享年48歲。其家姐Carol & Nancy在個人社交平台證實李玟Coco的離世消息，並指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，送院後昏迷最終不治。家人指非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，希望她在快樂的地方不再受抑鬱症煎熬。

2011年10月，李玟CoCo跟富豪老公Bruce Rockowitz結婚，並在香港舉辦連續兩天的婚禮，當年有報道指婚禮花費高達1.5億港元，婚禮上星光熠熠，更邀請國際級巨星助興，包括Bruno Mars及Black Eyed Peas擔任表演嘉賓。

老公Bruce比Coco年長十多年，他與前妻育有兩個女兒，兩人拍拖8年，男方曾多次求婚，但李玟要專注發展事業，後來才成功求婚成功。

兩人結婚多後，李玟（CoCo）在43歲出席活動時，她自爆到美國紐約接受人工受孕療程，更要自己打針，她坦言想生子，但人工受孕過程有點辛苦，並感歎做女人不容易。她當年表示與老公希望生2個，但明白嬰兒是天賜的禮物，即使失敗也沒所謂。

不過，李玟近年屢傳婚姻亮起紅燈，更傳出Coco因此暴瘦令人擔心不已。今年2月13日，李玟宣傳新歌時寫下：「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you's.」更選在情人節凌晨發文表示：「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，粉絲曬出宣傳文案上寫著：「終於明白，是他不珍惜。終於懂得，離開才是最好的安排」，疑暗示已離婚。

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