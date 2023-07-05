【IB放榜】男拔誕3名IB狀元遜去年　IB考試復常「成績通脹」不再？

▲ IB放榜在即，傳統名校男拔率先宣布今年誕下3名狀元。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）明日（6日）放榜，過去2年疫情下出現IB「成績通脹」現象，今年似有緩和，其中拔萃男書院今晚率先報捷，宣布誕下3名滿分45分的「IB狀元」，較去年減少2人；連同部分IB學校整體成績亦遜於去年。有IB教師分析指，過去2屆是要求放寬的「調整版」考試，全球走出疫情後，今屆考評已全面「復常」，惟本港復常步伐較外國緩慢，為港生添壓，料今年本港整體IB狀元數目回落。

爆疫以來過去3屆IB考試模式均受影響，包括在2020年改以校方預測成績取代紙筆評估，過去2屆考試更有調整考生成績等級安排，令本港IB考生成績水漲船高，前年及去年分別誕下130名及93名IB狀元，未計覆核狀元人數，已升3至4倍，創歷年新高。

今年IB考評復常下，成績明日放榜。直資傳統名校拔萃男書院今晚公布，今年誕下3名IB狀元，比去年同期公布的5人，減少2人，而今年出產5名「榜眼」（44分）及12名「探花」（43分），亦按年減少，整體62名考生平均分41分，按年微跌1分。

去年有2名IB狀元的直資香港華人基督教聯會真道書院，今年無出產狀元，僅獲取4名「探花」，整體16人考獲40分或以上，佔比38.1%，按年亦跌約9個百分點；至於轄下有7間中學的英基學校協會，最近2每屆均獨攬數十名IB狀元，英基表示將於明早公布應屆成績。

真道書院IB課程統籌主任楊碧樺分析指，今年考生恢復應考完整試卷，「例如物理科，疫情期間只需考2份卷，今年要考3份卷」，令不少應屆考生增加壓力；去年第5波疫情「提早放暑假」影響亦不少，例如理科生入實驗室「做lab」機會減少，同學亦要花心思將涉及探訪老人院等社會服務的「創意、活動、服務」（CAS）任務，搬到網上完成，加上直資學校不能像國際學校般個別申請恢復面授課堂，為同學添加不少壓力。惟她相信，即使學生未能考獲滿分，考獲42分或以上已屬「好高分」，「36分已經可以去外國讀『神科』」，強調該校並非追求狀元數目，籲考生毋須過份擔心。

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記者：馮琪雅