【高官外訪】李家超抵貴陽　陳茂波訪滬兩科企

▲ 特首李家超訪問貴州。（李家超FB圖片）

特首李家超今日起，展開為期3日的貴州行程，他晚上抵達貴陽市，獲貴州省委常委、宣傳部部長盧雍政及貴州省港澳辦主任陶平生迎接。

李家超在社交平台表示，十分期待今次行程，希望藉此機會推廣香港，並發揮內地九省區與港澳山水相連、經濟聯絡密切以及「一國兩制」的優勢，深化香港與泛珠三角區域城市之間各領域的合作。

中午抵達上海的財政司司長陳茂波今日到訪兩家在超算及人工智能領域處領先地位的科技企業——商湯科技和華為上海研究所，了解行業最新發展趨勢及其在香港擴充業務的計劃。陳茂波將出席上海市領導為2023世界人工智能大會嘉賓舉行的晚宴。



陳茂波明日將出席2023世界人工智能大會開幕式、在大會的產業發展全體會議上發表主旨演說；與上海市領導會面；繼續訪問其他科技企業，以及到復旦大學演講。



施俊輝訪問浙江、上海

教育局副局長施俊輝今日下午到訪上海師範大學，與大學領導會面，並出席香港新入職教師內地學習團開班儀式。約130位中學、小學及特殊學校的新入職教師參與是次學習團。



施俊輝在致辭時指出，學習團是為了讓教師了解內地的教育、文化和科技各方面的最新發展，深化他們的國家觀念，從而加強培養學生國民身份認同的能力。



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責任編輯：趙居逸