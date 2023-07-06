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【IB放榜】疫後IB考試復常　多間名校IB狀元人數回落【附各校成績】

社會 09:57 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，多間名校誕下「IB狀元」。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，隨著疫情過去，今年IB成績也「復常」，包括聖保羅男女中學及拔萃男書院在內多間名校誕下的「IB狀元」人數齊齊回落，回復疫情前水平。

TOPick向多間IB學校查詢成績去年經覆核後獨攬13名狀元（45分滿分）的直資傳統名校聖保羅男女中學，宣布今年誕下2名狀元、11名榜眼，人數按年大跌8成。男拔出產狀元人數，亦由去年覆核後的6人，減至3人。香港加拿大國際學校亦由去年4人，減至1人。香港加拿大國際學校誕生1名狀元，亦較去年減少3人。此外，過去2年曾出產IB狀元的多間學校，包括聖士提反書院及香港華人基督教聯會真道書院等，今年亦無學生登上狀元榜。

過去2年疫情下一度出現IB「成績通脹」現象，前年更創下130名狀元的高峰。有IB教師分析指，近年舉行的IB考試經過調整，但隨著全球走出疫情後，今屆考評首度全面「復常」，再加上本港復常步伐較外國緩慢，為港生添壓，料今年本港整體IB狀元數目回落，【按此即看【下一頁】

2023年各校IB成績（不斷更新）

  • 拔萃男書院：3狀元、5榜眼、12探花，平均分41分
  • 聖保羅男女中學：2狀元、11榜眼
  • 香港加拿大國際學校：1狀元、3榜眼、8探花，平均分36.6分
  • 優才（楊殷有娣）書院：1狀元

資料來源：學校提供

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