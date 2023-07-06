【IB放榜】疫後IB考試復常 多間名校IB狀元人數齊跌【附狀元榜】
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，隨著疫情過去，今年IB成績也「復常」，包括聖保羅男女中學及拔萃男書院在內多間名校誕下的「IB狀元」人數齊齊回落，回復疫情前水平。
TOPick向多間IB學校查詢成績，英基學校協會轄下7間中學今年囊括8名 IB狀元（即考獲45分滿分），較去年覆核前後的36人及43人均大減，跌幅高達8成，英基學生整體平均分為36.1分，該會形容遠高於全球平均分30.2分。
至於去年經覆核後獨攬13名狀元的直資傳統名校聖保羅男女中學，宣布今年誕下2名狀元，亦按年大跌8成。男拔出產狀元人數，亦由去年覆核後的6人，減至3人。香港加拿大國際學校誕生1名狀元，亦較去年減少3人。
此外，過去2年曾出產IB狀元的多間學校，包括聖士提反書院、滬江維多利亞學校及香港華人基督教聯會真道書院等，今年亦無學生登上狀元榜。
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過去2年疫情下一度出現IB「成績通脹」現象，前年更創下130名狀元高峰。有IB教師分析指，近年舉行的IB考試經過調整，但隨著全球走出疫情後，今屆考評首度全面「復常」，再加上本港復常步伐較外國緩慢，為港生添壓，料今年本港整體IB狀元數目回落，【按此即看【下一頁】
2023年部分熱門IB學校成績
- 英基學校協會7間屬校：8狀元、28榜眼，平均分36.1分
- 拔萃男書院：3狀元、5榜眼、12探花，平均分41分 男拔IB狀元擬赴英國讀音樂盼成為指揮家
- 聖保羅男女中學：2狀元、11榜眼、10探花，平均分41.2分 2狀元將赴美修商科 2榜眼盼留港讀醫貢獻社會
- 香港加拿大國際學校：1狀元、3榜眼、8探花，平均分36.6分 加拿大國際狀元擬留港讀商科
- 優才（楊殷有娣）書院：1狀元、2榜眼
- 滬江維多利亞學校：榜眼及探花共10人
- 李寶椿聯合世界書院：3榜眼、6探花
- 香港華人基督教聯會真道書院：4探花
註：狀元、榜眼及探花分數分別為45分、44分及43分
資料來源：學校提供
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