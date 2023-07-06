【學好中文】前小學中文教師主張慢學教法　創業闢教室提倡4招學好中文

▲ 司徒浩然創業開設中文學習中心，雖然收入較從前少，但他覺得絕對值得，並分享導演楚原的名句：「當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥。」（湯致遠攝）

香港人做事講求快，認為這樣才叫有效率。80後中文老師司徒浩然卻認為學中文不能貪快，要慢學才可打好基礎。

3年前為宣揚他的慢學理念，辭掉十多年的學校工作創業開設中文學習中心「慢學．派」，配合不同學生的程度提供課程及教材，讓小孩在輕鬆愉快的氛圍下，循序漸進慢慢學好中文，感受中國文字及中華文化之美。

司徒浩然選擇為人師表，緣於中五的暑期工。「我在一間智障人士的院舍工作，除了照顧長者外，還要教學童做功課。」

雖然他全沒有教學經驗，但亦理解到這類學生不能用傳統教學法，於是他針對每位學童度身準備不同教材，更取得成效。「原本一小時的課堂在半小時內已完成，餘下時間大家可以玩遊戲。」

成功的教學經驗，令司徒Sir對特殊教育深感興趣，大學畢業後便到特殊學校任教。

▲ 司徒浩然在疫下創業開設中文學習中心，除了教導學生中文外，亦有到不同機構舉辦工作坊。（湯致遠攝）

在特殊學校工作，要面對經常坐不定的學童，他起初有點措手不及，但後來發現應先管理他們的情緒及行為。「我不會穿太花巧的服飾，選擇較沉色的衣物，他們情緒會較平靜。跟學生溝通時要投其所好，談論他們喜歡的主題，慢慢建立關係。」

專注力不足，是特殊學校學生經常出現的情況，不時會搖凳或「郁身郁勢」，於是司徒Sir從課程着手。「其實只要教材及內容吸引，便會引起他們的注意，從而專注學習。」

在特殊學校任教7年後，他轉職到群育學校工作，面對情緒或行為出現問題的學生，起初半年充滿挑戰性，後來他決定融入學生圈子，有位學生喜歡摺紙飛機，他便在網上學識跟他一起放，終於建立互信關係。

當時身為中文老師的他，不時聽到學生粗口橫飛，他深知叫他們戒掉根本不可能，於是便用另類方法。「我跟他們說粗口來去都是幾隻字，講得多會感覺詞窮，不如以其他中文字代替。」果然，學生的粗言穢語逐步減少。

▲ 2018年，司徒Sir在敬師運動委員會舉辦的教師日獲頒發表揚獎狀。（被訪者提供圖片）

驚訝少數族裔學生愛中文

後來司徒Sir轉到主流學校任教，發現校內的少數族裔學生對學習中文有不同的心態。「通常分為兩種學生，第一種是能力不高，但很有興趣學；第二種是學生有能力，卻欠缺動機不願意學習。」

他明白非華語學生學習中文並不容易，首要先讓他們享受中文。「我分享中國的文化，好似節日如新年及端午節，我不要求他們識寫，但要知道是甚麼。」同時，他亦認為不應以學術框架衡量學生水平。「高分不代表中文好，低分亦不表示欠缺熱誠。」

他分享一位中文程度一般的非華裔學生，卻相當喜愛中文。「這位四年級學生拿著一本金庸小說，問我可否解釋內容，文字密麻麻沒有圖畫，我用了大半個月才只讀了4頁紙。其實只要他們有興趣，便會主動學習。」

反而有中文根底的本地學生，有部分卻缺乏學習動機，司徒Sir便增強他們的動力。「當時我是小五班主任及教中文，學校一直規定隔個星期寫周記，但我要求每周要交。」

▲ 他不時參與中文工作坊，早前出席學前至幼稚園教師的活動。（被訪者提供圖片）

同時他更自言開出一個「激勵式」的條件，「學生總是很喜歡看作文後，老師寫的評語及回應。我為了鼓勵他們多寫字，於是提出學生寫幾多字我便寫幾多字作回應。半年後，學生共用了3本校簿，大家都很努力的寫，無疑提升了學習動機。」

影像年代接觸文字較少

在學校當老師十多年，司徒Sir希望作出改變。「在老師角度而言，教師在一所學校多年，總以為自己的經驗就是一切，我們受辦學團體或學校發展所限制，亦不掌握其他學校的處理方法，結果成為井底之蛙。」而且當時司徒Sir要照顧家人，需要彈性的工作時間，於是在3年前開設中文學習中心——「慢學．派」。

跟坊間主要操卷及應付考試的補習社不同，司徒Sir有自己一套的教學理念。「我有4大重點，包括『共識為體』：家長及學生對學習要有共識，即是媽媽要兒子上堂，但兒子卻萬分不願意，這樣很難學得好。其次是『重視基礎』，我覺得學中文執筆寫字是最重要亦是基礎，可訓練到對文字的理解及字體的平衡。第三是『科本元素』，每科都有獨立的學習方法，學語文重視語法，希望學生完成課堂後至少對學習中文有特定的方向，亦能學習到一定的技巧。最後一項是『評賞能力』，中文就是生活，可以從歌曲、閱讀、戲劇及書法等認識，而且亦要懂得評賞，小朋友懂得分析自然會有滿足感。」

春風化雨十多年，司徒Sir發現學生學習中文面對一些問題。「現今是影像時代，學生經常接觸Facebook或Instagram，接觸文字的機率較少，自發性接觸文字當然更少，以文字為基礎作思考，更是少之有少。」

▲ 司徒Sir會自行設計教材，讓學生更易於學習。（湯致遠攝）

另外，有些學生在認字及書寫上也未能完全掌握。「認字是涉及閱讀，未能認識足夠的文字。至於書寫絕對是家長的痛點，甚至可說成『家庭紛爭』，很多家長嫌仔女的字不靚，要求擦掉重寫，但小孩發脾氣不願意改，這形成雙方的對立，其實父母應該運用權威，要言出必行。」

學習須配合興趣及生活化

究竟如何讓小朋友學好中文，司徒Sir認為要配合興趣及生活化。「小朋友可書寫及閱讀一些自己喜歡的素材，我有個學生熱愛巴士，他便不停閱讀有關九巴的歷史、組織架構及發展。另外可讓學童多講故事，可訓練組織能力及說話技巧。家長也要作配合，要統整學校課程內容，如內容提及地方如桂林，日後有機會可與孩子一起旅行，把課本知識變得生活化。」

至於執筆寫字，小朋友寫字有時似鬼畫符、抄錯功課或試卷錯漏等，影響學習效率，其實小朋友應要有正確的執筆及坐姿，再練習基本筆劃，慢慢在「米字格」上寫字，最後在空格上寫出端正的中文字。

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司徒Sir的學習中心開業3年，期間接觸不少學生，不少更來自名校。「有位讀三年級英文學校的學生，接觸中文機會較少，寫字及認字都較差，中文成績一直不太理想。我要他每日讀50字的小故事，要大聲朗讀出來，並在文章的句子上，標明那些是名詞、動詞或形容詞等。3個月後在中文考試的閱讀理解中，老師只扣了3分，對比從前進步了很多。」

雖然每個學生的能力有所不同，司徒Sir卻強調要慢學。「學習語文不能貪快，欲速則不達，慢學才可打好基本功，讓孩子感受文字及中華文化的美感。」

記者：招美寶