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【IB放榜】香港加拿大國際學校優才書院各誕1狀元　加拿大國際狀元留港讀商科

中小學 09:16 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

香港加拿大國際學校誕1狀元3榜眼。（學校網頁圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，隨著全球走出疫情，今屆IB考評亦全面「復常」，IB狀元人數亦有回落。香港加拿大國際學校誕生1名45分滿分狀元，較去年減少3人；另分別有3名及8名學生考獲44分及43分成為榜眼和探花，今年該校IB考試平均分數為36.6分，成績亮眼。另外，優才書院亦誕1狀元及2榜眼。

香港加拿大國際學校（CDNIS）今學年有100名IB考生，平均分為36.6分，較世界平均分高出4分以上。成為狀元的Vincent Yang在每科都獲得滿分7分以外，亦於論文寫作及知識理論科目奪得A級成績，他將會在香港大學學習商科。

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童學園
【童學園】平日朝九晚五周末只溫3小時　DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦

另外，CDNIS今年有3名學生考獲44分、8名學生獲得43分，26名學生獲得40分或以上，合格率為100%。而今屆畢業生已陸續收到世界頂尖大學錄取通知，包括哥倫比亞大學、倫敦帝國學院、牛津大學、不列顛哥倫比亞大學、香港大學、倫敦大學學院、加州大學伯克利分校和多倫多大學。

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責任編輯：林愛娜

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