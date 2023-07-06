【李玟離世】父早逝媽媽獨力湊大3個女　李玟侍母至孝：我賺的錢都給她

▲ 李玟的父親早逝，媽媽獨力湊大3個女，她侍母至孝。

歌后李玟Coco離世，終年48歲。李玟的姊姊Carol和Nancy（李思林）在社交平台公布妹妹的死訊，指她數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，送院後昏迷最終不治。李玟的爸爸早逝，媽媽獨力湊大3個女兒，她從小就知道媽媽的辛勞，長大後侍母至孝，更曾表示「我賺的錢都給媽媽」。

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李玟於1975年在香港出生，9歲隨家人移居美國，她上有兩位姊姊，跟她一樣愛唱歌。不幸的是，父親在她出世前因肺炎離世，她成為遺腹子，從沒見過爸爸一面。父親去世後，單親媽媽擔起一家的生計。李玟過去接受傳媒訪問時透露，她記得媽媽在她小時候，既要照顧她與姊姊，還不斷讀書成為一位中醫師。

受媽媽影響，李玟早於5歲時就想當醫生，希望跟媽媽一樣救人助人。因媽媽堅毅不屈的態度，造就李玟堅強的性格，做事總是盡全力做到最好。她非常孝順媽媽，不時與媽媽逛街，陪伴在側，她數年前為媽媽慶祝生日就在社交平台感慨寫道︰

從小我有個願望，就是可以讓我媽媽享福。因為小時候看到媽媽吃過很多苦，一個女人去養大三個女兒。

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將成就歸功給媽媽

李玟記得小時候吃飯時媽媽都不太吃，永遠都是先讓她們吃，就是怕她們不夠吃，所以讓她們吃完了， 媽媽才會吃剩下來的。她在電節目上曾分享︰

我是蠻節省的人，我所有賺的錢都是給媽媽，我從來不買禮物給自己。我的世界就是媽媽，媽媽快樂開心就好，這是最重要的。

她從小在單親家庭長大，爸爸在她出生前就過身，所以媽媽是她最重要的人。她將自己的成就歸功給媽媽，讚揚她是一個非常堅強的女人，也是她的榜樣。媽媽是李玟最忠實的粉絲，她指出道以來每一首歌，都是媽媽跟她一起聽的、一起選的，可是近年媽媽重聽愈來愈嚴重，無法再聽她的歌了。如今母女天人永隔，過去的一切成為美好的回憶。

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責任編輯︰王明芳