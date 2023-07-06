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【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血

娛樂 09:48 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

歌后李玟（Coco）離世，終年48歲。李玟的家姐Carol & Nancy在昨晚（7月5日）發文指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。

據悉，Coco在2019年被診斷患抑鬱症，2022年10月起搬入香港的一間酒店服務式公寓，與母親和兩名姐姐及外傭同住。可是自上星期開始，其抑鬱症急轉惡化。

【李玟離世】李玟哽咽錄40秒告別錄音曝光 粉絲指難以接受：最後遺言

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發現沾血迹指甲鉗

在上周五（6月30日），李玟因為感到不適入院，留院一日後出院，改住在胞姐位於山頂白加道的寓所數天。可是到本周日（7月2日），李玟與母親及胞姊午餐後，約下午1時到浴室洗澡。約3時半，李玟突然從浴室衝出，左手流著血。

家人見狀立即報警，李玟送往瑪麗醫院。有指，當時她已沒呼吸和脈搏，陷入昏迷狀況，經搶救後曾恢復呼吸、脈搏和意識。

有指，李玟前臂靠近手腕位置發現割傷，及後警方在現場調查，於浴室的水槽旁邊發現一把沾有血迹的指甲鉗，同時在其隨身物品發現13粒抗抑鬱藥，但未有發現遺書。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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