【李玟離世】天后級Coco待人親切沒架子　前宣傳人員憶李玟暖心一面

▲ 李玟輕生離世,令樂迷極度惋惜。(經濟日報圖片)

歌手李玟因抑鬱症,於7月2日在家中輕生離世,享年48歲。令各地樂迷感到悲痛惋惜。李玟在香港出生,音樂事業橫跨華語地區,並曾踏上奧斯卡國際舞台,是港人之光。

過去曾跟李玟共事的工作人員,憶述跟Coco合作經過,對李玟都是銘記難忘。

曾跟李玟和李思林合作的RT Management,昨晚Coco離世消息曝光後,便發表悼文懷念李玟。寫道:「永遠愛妳Coco We will always love you. Rest in peace. Our love and prayers are with you, MaMa Lee, Carol & Nancy. Please take care 」

▲ (華納唱片Facebook圖)

而李玟所屬的香港華納唱片,亦發文紀念微笑天使Coco。「李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯,她是華人的驕傲,她的履歷一直被所有人深深記著。CoCo 不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中,並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。雖然CoCo離開了,但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

最喜歡食菠蘿包

李玟亦曾在Sony Music推出唱片,跟她合作十年的宣傳人員佳哥憶述:「當年李玟推出英文碟,回港上《勁歌金曲》宣傳,band房在七樓,沒有電梯,她都沒所謂,完全沒有架子。」

▲ 去年參演《聲生不息》,表現專業。

他又記得:「有年她跟郭富城為港姐決賽表演歌舞,多次綵排都做足,沒有欺場。我覺得她像鬼妹仔,平易近人,不會斤斤計較,只要有她喜歡食的菠蘿包,就甚麼都沒所謂。她又肯提攜新人,可能歌唱比賽出身,故有人邀她做評判,能做的都一定會答應。」

為離職同事推薦工作

另一位前宣傳人員憶述,李玟很尊重每個工作,亦是非常守時的藝人,有她在,工作人員都不敢遲到。「她推出首張英文碟時,公司為她舉行發布派對,事前把柴灣一個貨倉改裝成1:1舞台給她排舞,她一星期每日跟舞蹈員排練十小時,有次到場完全素顏,因她說不想為化裝而遲出門,我們都十分難忘。」

▲ 曾演唱《臥虎藏龍》主題曲踏足國際舞台。(經濟日報圖片)

後來該位宣傳人員離職自行發展,有次收到台灣一位經理人致電邀約工作,原來是李玟為他作引薦。「我只是一位小小宣傳人員,但她是真心感謝曾幫忙的人,故自己都感謝她的支持和鼓勵。」

記者:區家歷