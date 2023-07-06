【李玟離世】李玟患抑鬱症輕生離世　1分鐘自測抑鬱症9大徵狀

▲ 李玟患抑鬱症輕生離世，1分鐘自測抑鬱症9大徵狀。

天后李玟Coco離世，享年48歲。其家姐Carol & Nancy在個人社交平台證實李玟Coco的離世消息，並指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，送院後昏迷最終不治。

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醫院管理局資料顯示，據統計，本港已有超過三十萬人患上抑鬱症。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

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身體方面徵狀

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

精神方面徵狀

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想著許多不愉快的事情

覺得自己沒有用，過份自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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抑鬱症患者自救方法

若不幸患上抑鬱症，輕則損害日常生活功能，重則引致自殺危機明顯增加，可惜此病症頗受忽視。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：羅嘉欣